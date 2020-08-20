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رياضة

عاشور الأدهم: إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة وطموحة ..فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:48 م
عاشور الادهم
عاشور الادهم
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عبدالله هشام
أعرب عاشور الأدهم نجم فريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بقرار عودة منافسات دورى القسم الثانى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر مشيرا الي ان النادي كان اول من سعي لعودة النشاط الرياضي. 

وأضاف الادهم في تصريحات خاصة لصدي البلد : المدير الفني هيثم شعبان وضع خطة استعدادات لعودة المنافسات واللاعبون جاهزون وهدفنا تحقيق الصعود للدوري الممتاز . 

وأكمل : كل المباريات القادمة بنفس درجة الصعوبة ونسعى لتحقيق 15 نقطة خلال الخمس مواجهات . 

وأوضح : إدارة سيراميكا كليوباترا من اقوي ادارات الاندية وافضل من اندية بالدورى الممتاز منذ الجلسة الاولى مع معتز البطاوي المشرف علي فريق الكرة وهيثم شعبان المدير الفني وجدت احترافية غير عادية ويمتلكون طموحا كبيرا للغاية.

واختتم عاشور الأدهم تصريحاته : نادي كليوباترا كبير للغاية و بالصعود للدوري الممتاز سينافس على تحقيق مراكز متقدمة والخطوة الاولى الفوز بالمباريات القادمة .
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