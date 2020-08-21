ما يتعلق بالسياسة والسيادة.. 5 ملفات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي عُقد أول أمس الأربعاء، حيث أصدر لاشين القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألف بنسبة 15.42%.





ووفقا للمادة (249) من التعديلات الأخيرة للدستور، التي يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:





1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.





2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.





3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.





4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.





5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.