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حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من مصعد في ظروف غامضة بالبحيرة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:54 م
جثة
جثة
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البحيرة : قسم المحافظات
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه أعلى جسم المصعد وبين الحائط، بشارع داير الناحية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة.


وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا، من مركز شرطة إتياي البارود، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام، باستقبال جثة الطفل "على إبراهيم عبدالجواد، يبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم في شارع داير الناحية، إيتاى البارود،  إثر سقوطه من أعلى جسم المصعد وبين الحائط.


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وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.


تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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