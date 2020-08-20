strong independent woman.. منى الشهاوي سيدة مصرية تتحدى صعاب الحياة في بلد أجنبي

strong independent woman ، مصطلح تستخدمه النساء للتعبير عن القوة والنضوج والقدرة على إختيار الأنسب والاصلح لها دون الحاجة إلى الإعتماد على أي شخص، ولكن يظن البعض أن من تستخدم ذلك المصطلح تهوى الأعمال الذكورية والقصد منه هو الحط والتقليل من شأن الأنثى، ولكن في الواقع تلك العبارة تدل على انثى ناضجة قوية وواعية ومثقفة مع الإحتفاظ بكامل جمالها وأناقتها كأنثى، كالسيدة "منى الشهاوي" التي أحدثت ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية بعد ما كتبته عن كفاحها.





منى الشهاوي مصرية ومعها طفلين وتزوجت من هندي منذ حوالي 10 سنوات ولكن لم تستمر العلاقة وانتهت بالطلاق، فقررت الإعتماد على نفسها في تربية الاطفال، وأنها ستنجح في تربيتهم بالرغم من زواجها من هندي و سكنها في الصين .









سردت منى لـ"صدى البلد" ، قصتها التي بدأت منذ خوالي 10 سنوات و هي في آخر عام دراسي لها في جامعة القاهرة و فوزها بمسابقة اللغة الصينية ومن ضمن شروط المسابقة سفرها إلى الهند واستكمال بقية المسابقة بمشاركة دارسين للغة الصينية من جميع أنحاء العالم وكانت المسابقة في الهند .













تعرفت منى على زوجها السابق في الهند، عن طريق المسابقة حيث نشأت علاقة عاطفية بينها وبين متسابق آخر هندي الجنسية مسلم الديانة، واتفقا على الزواج ، أكدت منى أن حلم الزواج من أجنبي الذي يراود جميع الفتيات في بعض الاحيان يكون مجهد للغاية فإن أبرز المشاكل التي قابلتها هو رفض الأهل للعلاقة ورفضهم للزواج خاصة أن زوجها السابق كان مقر عمله في الصين، ولكن في النهاية وافق الاهل على الزيجة و سافرت منى مع زوجها الهندي لإستكمال حياتهما.









كانت حياة منى وزوجها تسير بشكل سهل إلى حد ما في الصين ، حتى بدأت المشاكل في تربية الأابناء بعد أن رزقت بطفلين ، بدأت الخلافات تتصاعد بسبب طريقة التربية ، فإن مائدة الطعام كانت متشابهه و اللغة المشتركة و هي الصينية أيضا متشابهه و العادات و التقاليد بين الهند و مصر مشتركة إلى حد ما ، و أيضا كل منهما مسلم فإن العوامل المشتركة بينهم سهلت الحياة ، إلا أن تربية الأبناء وقفت حائلا بينها وبينه فإن المجتمع الهندي متحفظ للغاية و متشدد و كانت ترفض تلك الطريقة و انتهى الأمر الأمر بينهما بالإنفصال .









تعاني منى من أزمة بالفعل حاليا و هو أن أبناءها لا يجيدون العربية ، فقررت من 5 سنوات الاستقرار في مصر و ظلت عامين إلا أن التجربة لم تنجح و غادرت إلى الصين مرة آخرى ، فاللغة الأم للأطفال هي الإنجليزية لأنهم يدرسون في مدرسة بريطانية و اللغة الثانية هي الصينية لأنهم عاشوا خقبة كبيرة من حياتهم في الصين بالإصافة إلى أنها لغة المربية الخاصة بهم فلم تتمكن من توفير بيئة مناسبة لممارسة اللغة العربية و لكنها أكدت أنهم يحبون مصر جدا و متعلقين بها للغاية .





أكدت منى أنها تولت مسئولية الأبناء بعد أن قرر زوجها السابق الإنفصال ، فأنشأت شركة للسياحة في الصين، ولكن بسبب أزمة كورونا قررت أن تعمل في الملحق العسكري الكويتي بالصين حتى تعود للعمل في شركتها الخاصة ويتوافد السياح مرة اخرى.