وزنه 300 كيلو.. مريض سمنة فى الغربية يناشد "السيسي" بعلاجه وتوفير وظيفة

سيطرت حالة من الرعب والهلع على وجوه أفراد أسره مكونة من زوجين و3 أطفال مقيمة بقرية كفرحجازي بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم بسبب إصابة المسئول الأول عن العائلة شاب فى العقد الثالث من عمره نتيجة تعرضه للإصابة بمرض السمنة المفرضة وتجاوز وزنه

لأكثر من 300 كيلو جرام وهو ما تسبب فى إعاقته حركيا وعدم قدرته على العمل والإنتاح الأمر الذي أربك سير الحياة المعيشية لاسرته .

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وكانت الأسرة المكلومه تعيش فى منزل سكني مكون من 3 طوابق فى الطابق الأرضي المكون من غرفة وصاله تحوي بضعه أساس متواضع فضلا عن حياه بسيطة أرادها أفراد الأسره كي يعيشون فى كنف بعض فى أجواء أمنه ومستقرة لولا الظروف الصحية التى أصابت الزوج "محمود العشري " صاحب 39 عام والذي كان يعمل خبازا طوال السنوات الماضية حتي أصابه المرض اللعين فدفعه للجلوس قعيدا داخل غرفة منزله وهو يبكي ليلا ونهارا حزنا على ظروفه المعيشية وأحوال أفراد أسرته التى تئن بسبب ضيق الحال .

اتمني من ربنا يستجيب لدعائي ليلا ونهارا فى كل صلاة بحاول بطرف العين أتحرك لإرضاء رب العباد وحالتي الصحية بقت متدهوره جدا ولفيت على أطباء كتير متخصصين ومحدش قدر يساعدني وانا دخلي المعيشي لا يكفي حاجة أفراد أسرته الأربعه الأخرين وحسبنا الله ونعم

الوكيل فى الشفاء بيده ".. بتلك الكلمات عبر الشاب "العشري" عن أزمته الحقيقية وهو يبكي ويرفع يده إلي السماء ويردد عبارات "يارب الشفاء من عندك وبأمرك" .





وأشار أن كافة الأطباء نصحوه بالعلاج خارج مصر كون حالته الصحية تستوجب رعايه علاجيه متقدمة بسبب هرمونات السمنه المفرطة وعدم القدرة على الحركة سيدفعه للدخول فى نوبات الإصابه المتكرره بالجلطات بأطراف جسده فضلا عن ارتفاع نسب الكوليسترول وهو ما قد يتسبب فى موته مفاجئا فى حال تعرضه لأزمة قلبيه أو هبوط حاد فى الدورة الدموية .

فى المقابل ناشدت "أيه " زوجة الشاب المكلوم فى استغاثتها إلي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية التدخل سعيا فى توفير العلاج له على نفقه الدولة وسفره للعلاج بالمراكز الطبية المتخصصه فى مجال جراحات السمنه المفرطه مشيرا بقولها " الدايت والأدويه والعلاج المزمن لم يؤت ثماره وحالته الصحيه بتسوء يوم عن يوم وفعلا مراحل حياته الصحيه أصبحت خطره وربنا يشفيه ويعافيه ويبارك حياته

لنا دايما يارب "

كما أكدت أنها أرسلت العديد من الفاكسات والاستغاثات الى مجلس الوزراء ووزارة الصحة سعيا فى نقل الام زوجها القعيد الغير قادر على الحركة أو الكسب مشيرة بقولها :" ياريت الحكومه تحقق حلمنا بانه يكون له وظيفه ميري بعد علاجه عشان حياتنا بقت صعبه جدا طوال الأشهر الماضيه فى ظل صعوبات المعيشة وغلاءها ".





كما ردد الاطفال الثلاثه حال جلوسهم بجوار أباهم وهم يحتضنوه عدة كلمات وهم يبكون والدموع تنهمر من أعينهم حزنا علي ظروفه الصحية الصعبة من بينها :"ربنا يشفيك يا بابا ويحفظك لنا دايما يارب الدنيا وانت تعبان فيها عذاب لنا وهتبقي كويس وبخير باذن الله وربنا يعافيك ويبارك حياتك لنا طول العمر " .

في زاويه أخري انهمر الشاب عائل الأسرة المكلوم وأخذ يحتضنهم وهو يقبل رؤوسهم وأيديهم مرددا كلمات :"ربنا يخليكم ليا ومش يحرمني منكم وهبقي كويس بدعائكم ليا يا عمري كله ورصيد حياتي واملي فى الدنيا كلها".