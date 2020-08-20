هاني رمزي يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

هنأ الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الهجري الجديد.





وكتب هاني رمزي : "كل سنة وكل الناس طيبين #رأس_السنة_الهجرية".





وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.







