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فن

هاني رمزي يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:54 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الهجري الجديد.

وكتب هاني رمزي: "كل سنة وكل الناس طيبين #رأس_السنة_الهجرية".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.


وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.
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