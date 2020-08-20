شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

عانت رواندا من إبادة جماعية فى عام 1994، والتى راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص فى 100 يوم فقط. بدأت قصة هذه الحرب الأهلية عند تصاعد التوتر بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد، التوتسي والهوتو، الأمر الذي أدى إلى الثورة الرواندية في عام 1959.
دائما الحروب تخلف آثارها السلبية على الدولة واقتصادها، حيث أصبحت رواندا واحدة من أفقر 10 دول بالعالم فى الفترة من 1990-1993، حتى حدوث الكارثة وهى الحرب الأهلية فى 1994.
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ولأن ضحايا الإبادة الجماعية كُثر، فقد تم إنشاء متحف يضم هؤلاء الضحايا لتخليد ذكراهم، ويكون شاهدا على زهق أرواح ما يقرب من 800 ألف إنسان، ففى العاصمة كيجالي يرقد ضحايا الإبادة الجماعية.
وبعد كل تلك الحروب استطاعت رواندا استجماع قواها وإنهاء بقايا الاستعمار والحروب الأهلية لتبدأ بداية جديدة وتستعيد قواها، وعليه انتخبت لها رئيسا جديدا فى 24 مارس 2000 وهو بول كاغامه.
وبعد انتخاب رئيس، شكلت رواندا حكومة تسلمت بلدا محطما من كافة المناحى إلى حد أنها أصبحت واحدة من أفقر 10 دول بالعالم فى الفترة من 1990-1993 ، وأصبحت حاليا سنغافورة أفريقيا.
التقطت رواندا أنفاسها مرة أخري وخاصة أن لديها ثروات تميزها عن غيرها، فهى أرض الألف تل، كما أنها مميزة بإنتاج البن والشاي والتبغ وقصب السكر والموز.