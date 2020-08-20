AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:50 م
رواندا
رواندا
Advertisements
أمينة الدسوقى

عانت رواندا من إبادة جماعية فى عام 1994، والتى راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص فى 100 يوم فقط. بدأت قصة هذه الحرب الأهلية عند تصاعد التوتر بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد، التوتسي والهوتو، الأمر الذي أدى إلى الثورة الرواندية في عام 1959.


دائما الحروب تخلف آثارها السلبية على الدولة واقتصادها، حيث أصبحت رواندا واحدة من أفقر 10 دول بالعالم فى الفترة من  1990-1993، حتى حدوث الكارثة وهى الحرب الأهلية فى 1994.


اقرأ أيضا: 


ولأن ضحايا الإبادة الجماعية كُثر، فقد تم إنشاء متحف يضم هؤلاء الضحايا لتخليد ذكراهم، ويكون شاهدا على زهق أرواح ما يقرب من 800 ألف إنسان، ففى العاصمة كيجالي يرقد ضحايا الإبادة الجماعية.


وبعد كل تلك الحروب استطاعت رواندا  استجماع قواها وإنهاء بقايا الاستعمار والحروب الأهلية لتبدأ بداية جديدة وتستعيد قواها، وعليه انتخبت لها رئيسا جديدا فى 24 مارس 2000 وهو بول كاغامه.


وبعد انتخاب رئيس، شكلت رواندا حكومة تسلمت بلدا محطما من كافة المناحى إلى حد أنها أصبحت واحدة من أفقر 10 دول بالعالم فى الفترة من  1990-1993 ، وأصبحت حاليا سنغافورة أفريقيا.


التقطت رواندا أنفاسها مرة أخري وخاصة أن لديها ثروات تميزها عن غيرها، فهى أرض الألف تل، كما أنها مميزة بإنتاج البن والشاي والتبغ وقصب السكر والموز.

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور
شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور
شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور
شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور
شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مرور 58 عاما على الاستقلال.. قصة كفاح بوروندي ضد احتلال بلجيكا

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

بعد اعتذارها لـ الكونغو الديمقراطية.. 3 مستعمرات بلجيكية داخل أفريقيا

معاقبة أردوغان .. اليونان تتوعد تركيا بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

بعد 26 عاما على الجريمة.. فرنسا تفتح تحقيقا مع نتيويراغابو مدير استخبارات رواندا خلال مذبحة 1994

ترشيحاتنا

احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

تركى آل الشيخ يهدي عاملا سعوديا سيارة بعد انتشار قصته

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

الغيابات تحاصر الأهلي قبل موقعة الزمالك السبت

شاهد.. مفاجأة الخطيب لمحمود متولي في المستشفى

هل أجنحة الدواجن بمصر مصابة بفيروس كورونا.. صحة الحيوان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

بالشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بـ لوك جديد

للرجال والسيدات.. اكتشاف خليط طبيعي لزيادة القدرة الجنسية