شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

عانت رواندا من إبادة جماعية فى عام 1994، والتى راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص فى 100 يوم فقط. بدأت قصة هذه الحرب الأهلية عند تصاعد التوتر بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد، التوتسي والهوتو، الأمر الذي أدى إلى الثورة الرواندية في عام 1959.





دائما الحروب تخلف آثارها السلبية على الدولة واقتصادها، حيث أصبحت رواندا واحدة من أفقر 10 دول بالعالم فى الفترة من 1990-1993، حتى حدوث الكارثة وهى الحرب الأهلية فى 1994.





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ولأن ضحايا الإبادة الجماعية كُثر، فقد تم إنشاء متحف يضم هؤلاء الضحايا لتخليد ذكراهم، ويكون شاهدا على زهق أرواح ما يقرب من 800 ألف إنسان، ففى العاصمة كيجالي يرقد ضحايا الإبادة الجماعية.



