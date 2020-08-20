AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صناع توأم روحي لـ صدى البلد: الفيلم عودة لصناعة السينما.. ونقلة فى الأعمال الرومانسية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - سمر سعد

انطلق عرض فيلم توأم روحي للفنان حسن الرداد فى السينمات، رغم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتحديد نسبة حضور الجمهور إلى 25%. الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.


وكان لـ صدى البلد لقاءات مع صناع العمل ليتحدثوا لنا عن كواليسه، وكيفوا رأوا غناء وائل جسار للأغنية الدعائية للفيلم بدلا من كارول سماحة. 


حسن الرداد 


كشف النجم حسن الرداد كواليس مشاهده الرومانسية مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، في العرض الخاص الذي أقيم للفيلم بحضور نجومه وصناعه مساء أمس، الأربعاء.


وقال حسن الرداد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سعيد بعرض الفيلم وعودة صناعة السينما، رغم صعوبة تحقيق إيرادات كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا التي تمنع حضور أكثر من ربع الطاقة الاستيعابية لدور العرض.


وعبر حسن الرداد عن سعادته بالتعاون مع الفنانتين أمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد، في هذا الفيلم الذي يعيد الرومانسية إلى الشاشة بشكل جديد، كما عبر حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال الأولى بعد عرض برومو وأغنية الفيلم، التي أداها النجم اللبناني وائل جسار وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.


كما حرص حسن على الرد على مروجي شائعات إنفصالة وقال  إنه أصبح لايركز على تلك الشائعات، وتعود عليها، لافتًا إلى ان نجاحه هو وإيمي يجعل الكثير من الناس أن يرجو لمثل تلك الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لفت إلى أن بعضهم يتخفى وراء حسابات مزيفة لينموا إنتشار الشائعة بشكل أكبر، ووصف ما يفعلونه بـ"الرخص". 


أمينة خليل 


وقالت الفنانة أمينة خليل إنها سعيدة بدورها في فيلم "توأم روحي" الذي يتواصل عرضه حاليا.


وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هذا الدور الرومانسي قريب من شخصيتي الحقيقية في الواقع".


وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "ليه لا" بعيد عن شخصيتها، وأنه ليس أكثر من دور فني أدته على الشاشة فقط، كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان حسن الرداد والكواليس الكوميدية التي جمعتهما بعيدا فى التصوير. 


أقرأ أيضا..(نتفليكس تبدأ حملة دعاية عالمية لعمرو دياب تنطلق من هوليوود

عائشة بن أحمد 


وقالت التونسية عائشة بن أحمد أنها سعيدة جدا بالتجربة وبالشخصيات المتعددة التى تجسدها فى العمل، لافتة إلى أن تنوع أدوارها كان مهمة صعبة وتحدي كبير لها. 


كما أضافت أنها أحبت العمل مع الفنان حسن الرداد لافتة إلى أنه من اليوم الأول فى التصوير جعلهم يشعروا  أنه أحد أقربائنا، وأكدت أنه ممثل موهوب وشاطر، ومريح فى الشغل. 


وعن عرض الفيلم بنسبة حضور 25% فقط تنفيذا للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، قالت أنها فرصة لعودة الروح للسينما مرة أخرى، ولفتت إلى أن الممنوع مرغوب ، موضحة أن الناس فى تلك الفترة يحتاجوا للسينما والخروج بعيدا عن أخبار فيروس كورونا. 


وأكدت أن المنصات الإلكترونية ليست بديلا عن السينما، ولكنها خطوة للصناعة يجب أن نواكبها. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

مع اقتراب عرض زنزانة 7 وتوأم روحي.. هل تتعافى السينما تدريجيا؟

رغم نجاح صاحب المقام على منصة إلكترونية.. صناع أفلام قرروا إعادة الروح للسينما بعد توقفها

عرض خاص لفيلم "توأم روحي"

الأربعاء المقبل.. إقامة العرض الخاص لفيلم توأم روحي لـ حسن الرداد

بالكمامة السوداء.. إيمي سمير غانم تحتفل بصناع فيلم «توأم روحي»

ترشيحاتنا

أدار القمة 100 والأحمر تلقى هزيمة على يده .. تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالك

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

الأهلي يستفز الزمالك قبل القمة 120

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

لقاح كورونا الروسي ممنوع لهذه الفئات.. تعرف عليها