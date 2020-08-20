صناع توأم روحي لـ صدى البلد: الفيلم عودة لصناعة السينما.. ونقلة فى الأعمال الرومانسية

انطلق عرض فيلم توأم روحي للفنان حسن الرداد فى السينمات، رغم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتحديد نسبة حضور الجمهور إلى 25%. الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان لـ صدى البلد لقاءات مع صناع العمل ليتحدثوا لنا عن كواليسه، وكيفوا رأوا غناء وائل جسار للأغنية الدعائية للفيلم بدلا من كارول سماحة.





حسن الرداد





كشف النجم حسن الرداد كواليس مشاهده الرومانسية مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، في العرض الخاص الذي أقيم للفيلم بحضور نجومه وصناعه مساء أمس، الأربعاء.

وقال حسن الرداد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سعيد بعرض الفيلم وعودة صناعة السينما، رغم صعوبة تحقيق إيرادات كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا التي تمنع حضور أكثر من ربع الطاقة الاستيعابية لدور العرض.

وعبر حسن الرداد عن سعادته بالتعاون مع الفنانتين أمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد، في هذا الفيلم الذي يعيد الرومانسية إلى الشاشة بشكل جديد، كما عبر حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال الأولى بعد عرض برومو وأغنية الفيلم، التي أداها النجم اللبناني وائل جسار وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرص حسن على الرد على مروجي شائعات إنفصالة وقال إنه أصبح لايركز على تلك الشائعات، وتعود عليها، لافتًا إلى ان نجاحه هو وإيمي يجعل الكثير من الناس أن يرجو لمثل تلك الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لفت إلى أن بعضهم يتخفى وراء حسابات مزيفة لينموا إنتشار الشائعة بشكل أكبر، ووصف ما يفعلونه بـ"الرخص".

أمينة خليل

وقالت الفنانة أمينة خليل إنها سعيدة بدورها في فيلم "توأم روحي" الذي يتواصل عرضه حاليا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هذا الدور الرومانسي قريب من شخصيتي الحقيقية في الواقع".

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "ليه لا" بعيد عن شخصيتها، وأنه ليس أكثر من دور فني أدته على الشاشة فقط، كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان حسن الرداد والكواليس الكوميدية التي جمعتهما بعيدا فى التصوير.









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عائشة بن أحمد

وقالت التونسية عائشة بن أحمد أنها سعيدة جدا بالتجربة وبالشخصيات المتعددة التى تجسدها فى العمل، لافتة إلى أن تنوع أدوارها كان مهمة صعبة وتحدي كبير لها.

كما أضافت أنها أحبت العمل مع الفنان حسن الرداد لافتة إلى أنه من اليوم الأول فى التصوير جعلهم يشعروا أنه أحد أقربائنا، وأكدت أنه ممثل موهوب وشاطر، ومريح فى الشغل.

وعن عرض الفيلم بنسبة حضور 25% فقط تنفيذا للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، قالت أنها فرصة لعودة الروح للسينما مرة أخرى، ولفتت إلى أن الممنوع مرغوب ، موضحة أن الناس فى تلك الفترة يحتاجوا للسينما والخروج بعيدا عن أخبار فيروس كورونا.

وأكدت أن المنصات الإلكترونية ليست بديلا عن السينما، ولكنها خطوة للصناعة يجب أن نواكبها.