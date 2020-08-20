AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد الشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي أثارت الجدل بـ 3 ألوان أخرى.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:31 م
سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي
Advertisements
حياة عبد العزيز
أثارت الفنانة سلاف فواخرجي الجدل اليوم بعد نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتعتاد سولاف علي إثارة الجدل بين كل فترة والأخرى بسبب تغيير ألوان شعرها، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة باللون البرتقالي في الشعر، والتي اعتمدت على اللوك الجمالي أيضا بما يتناسب مع لون الشعر.

وقبل الظهور بالشعر البرتقالي تألقت سلاف فواخرجي بخصلات الشعر الأحمر والذي اعتمدت أيضا على المكياج ذات الألوان الزاهية التي يتناسب مع لون شعرها الجديدة.

ولكن ظهرت اليوم بدون مكياج مع خصلات الشعر الأبيض.

اقرأ أيضا:

وإليكم صور سلاف فواخرجي ..
سولاف فواخرجي سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي سولاف فواخرجي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام

بنفس الملابس مع صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور

بفستان من الستينيات.. سولاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بإطلالة مميزة

بالشعر الراستا.. ديالا مكي تجذب قلوب متابعيها بالأبيض الشبيكة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

مع بناته.. أحمد زاهر ينشر صورة له من الجيم

روسيا تخطط لتصدير لقاح كورونا في نهاية العام الجاري

أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

عودة الوافدين للكويت بشروط .. التفاصيل

شيخ الأزهر: الهجرة النبوية قدمت نموذجا لتتعلم الإنسانية كيف يكون العطاء والتضحية وحب الأوطان

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. رائحة الفم الكريهة تشير لمرض خطير

بعد الشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي أثارت الجدل بـ 3 ألوان أخرى.. صور

ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد