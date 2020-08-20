بعد الشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي أثارت الجدل بـ 3 ألوان أخرى.. صور





وتعتاد سولاف علي إثارة الجدل بين كل فترة والأخرى بسبب تغيير ألوان شعرها، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة باللون البرتقالي في الشعر، والتي اعتمدت على اللوك الجمالي أيضا بما يتناسب مع لون الشعر.





وقبل الظهور بالشعر البرتقالي تألقت سلاف فواخرجي بخصلات الشعر الأحمر والذي اعتمدت أيضا على المكياج ذات الألوان الزاهية التي يتناسب مع لون شعرها الجديدة.





ولكن ظهرت اليوم بدون مكياج مع خصلات الشعر الأبيض.





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وإليكم صور سلاف فواخرجي ..