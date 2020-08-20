أمريكا تفرض عقوبات على 6 قادة عسكريين على علاقة بالنظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات مرتبطة على ستة أفراد على علاقة بالنظام السوري.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على قادة عدة وحدات عسكرية في سوريا.





وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس عقوبات على شركتين مقرهما فى الإمارات بدعوى دعم شركة طيران "ماهان" الإيرانية.





وحسب "رويترز"، وقعت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "بارثيا كارجو" للشحن و"دلتا" لقطع الغيار لدعم شركة ماهان الإيرانية، وتقديم خدمات لوجستية وقطع غيار .





ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية ، أمين مهدوي، وهو مواطن إيراني يعيش في الإمارات العربية المتحدة وصاحب شركة بارثيا للشحن ، على قائمة العقوبات.





وكانت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية قد ذكرت في يونيو أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني لإيران بعد الصين