برلمانية تكشف أهم القوانين المتبقي إصدارها خلال دور الانعقاد الحالي من لجنة التعليم

قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين المتبقية فى لجنة التعليم والتى لم يتم مناقشتها خلال دور الإنعقاد الحالى.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أبرز هذه القوانين هى قانون التعليم والذى لم يتم تغييره منذ عام 1955 ، وقانون تنظيم الجامعات والذى لم يتم تغييره منذ عام 1972 ، ولكنه تم إدخال تعديلات على بعض مواده.





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه لابد من تغيير نقاط كثيرة فى قانون تنظيم الجامعات ، بحيث تتناسب مع تطوير التعليم الحالى وتواكب التغيير ، والتى تخص مواد الثانوية العامة و رواتب المعلمين.



