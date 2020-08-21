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برلمان

برلمانية تكشف أهم القوانين المتبقي إصدارها خلال دور الانعقاد الحالي من لجنة التعليم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:02 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين المتبقية فى لجنة التعليم والتى لم يتم مناقشتها خلال دور الإنعقاد الحالى.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أبرز هذه القوانين هى قانون التعليم والذى لم يتم تغييره منذ عام 1955 ، وقانون تنظيم الجامعات والذى لم يتم تغييره منذ عام 1972 ، ولكنه تم إدخال تعديلات على بعض مواده.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه لابد من تغيير نقاط كثيرة فى قانون تنظيم الجامعات ، بحيث تتناسب مع تطوير التعليم الحالى وتواكب التغيير ، والتى تخص مواد الثانوية العامة و رواتب المعلمين.

وتابعت: سبق وأن طالبنا بتعديل قانون هيئة ضمان الجودة والإعتماد للتعليم ، إلا انه لم يتم تعديله ، على الرغم من دعوة الرئيس لتعديل هذا القانون بعد أن أوصى بعمل قانون منفصل تحت مسمى هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى.
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