انت اطرق بابي الحلقة السادسة.. سركان ينقذ حبيبته

تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل انت اطرق بابي تريند جوجل بعد الحلقة السادسة من العمل.

الحلقة السادسة شهدت مجموعة من الأحداث الهامة حيث قام سركان بإنقاذ خطيبته، وهربوا سويا إلى قارب وجمعتهم مجموعة من المشاهد الرومانسية التى نالت إعجاب الجمهور، وحينما أستيقظت خطيبة سركان فى اليوم التالي لم تجده، بجوارها وظلت تبحث عنه في كل مكان ولكنها وجدته في النهاية.





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تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي حول سيدة تركية تحاول تحقيق النجاح في حياتها العملية والدراسية، ولكنها تقع في حب رجل أعمال ويشترط عليها الزواج واستكمال تعليمها وتدور الأحداث في سياق كوميدي ودرامي ممتع للمشاهد في جميع أنحاء الوطن العربي.