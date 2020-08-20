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أخبار العالم

تركيا تقترب من قائمة الدول غير الآمنة في بريطانيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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شريف سيد
رجحت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن تكون تركيا هي الدولة التالية في قائمة الحجر الصحي ببريطانيا، وذلك عقب الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وحذفت بريطانيا خلال الأسابيع الماضية كلا من فرنسا ومالطا واليونان من قائمة الدولة الأمنة، عقب ارتفاع الاصابات من جديد في هذه الدول، حيث سيدخل العائدين من هذه الدول حجر صحي لمدة 14 يوما فور العودة. 

ومع تواجد عدد من البريطانيين في اليونان وتركيا لقضاء الإجازة، من المرجح إدخالهم حجرا صحيا فور العودة بسبب ارتفاع الاصابات. 

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات من جديد، فرضت الحكومة التركية حظر التجول في البلاد، ومنع التجمعات الكبرى. 

وسجلت تركيا ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا منذ بداية يونيو الماضي، حيث سجلت 1256 إصابة و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط. 
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