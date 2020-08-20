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رياضة

رئيس نادي الشيخ زايد: نسعي لتطوير خدمات النادي.. وقريبا افتتاح الفرع الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:13 م
رئيس نادي الشيخ زايد
رئيس نادي الشيخ زايد
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عمرو ابوبكر
أكد الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة في تطوير عدد من الخدمات المقدمة بالنادي، وذلك في ظل الدعم المادي والمعنوي اللامحدود الذي يقدمه المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 
وأضاف "الهواري" أننا نسعي دائما لتطوير كافة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية والرياضية سواء بمعرفتنا، أو من خلال استثمار إمكانيات النادي، ومشاركة القطاع الخاص لاستغلال الملاعب لإقامة تدريبات أكاديميات اللياقة البدنية وكرة القدم والتنس، والجمباز .
 
وأوضح رئيس مجلس ادارة النادي، أن كورونا أثرت بالسلب بالطبع على جميع أنشطة النادي وعلى إيرادات الأندية ولكن لم يؤثر ذلك على التزامنا بصرف أجور جميع العاملين كاملة، وقمنا باستغلال فترة الحظر برفع كفاءة كافة الأنشطة والالعاب في النادي، وإنشاء مجمع حمام السباحة، وصالة الجيم، وحديقة الأطفال، وتحديث التراك، وتطوير صالة الجمباز، وقريبا سنفتتح الفرع الجديد على أحدث مستوى، وقد تم إعادة فتح النادي منذ بداية شهر يوليو الماضي لاستقبال الاعضاء المرافقين، وذلك في حدود نسبه  ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية المسموح بها وذلك في ضوء تعليمات الجهات المعنية بالدولة.
 
وأختتم "الهواري" تصريحاته أننا نعمل في مجلس إدارة كمنظومة متناغمة يسودها الحب والاحترام وكلنا نعمل من أجل الارتقاء بالنادي وتعظيم إيراداته وتقليل مصروفاته وتقديم أفضل خدمة للسادة أعضاء  النادي ورواده من أبناء مدينة الشيخ زايد.
 
 ومع حلول العام الهجري الجديد قال، يشرفني ان أتقدم بالتهنئة للأمة الإسلامية والعربية، كما أتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  الذي قدم الكثير لمصر وحقق إنجازات لاحصر لها خلال الست سنوات الماضية، ونحن في إنتظار المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، كما نتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم  ونتعهد أن نستمر في بذل المزيد من الجهد لرفعة مصرنا الحبيبة.
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