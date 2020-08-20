وزير خارجية أمريكا: سنواصل العقوبات على سوريا لحين التوصل لحل سلمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، فرض بلاده عقوبات على ستة أفراد على علاقة بسوريا.









وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نواصل اليوم حملة العقوبات ضد سوريا".









وأضاف: "سنواصل العقوبات على سوريا حتى التوصل لحل سلمي".









وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، فرض عقوبات على ستة أفراد على علاقة بسوريا.









وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على قادة عدة وحدات عسكرية في سوريا.







