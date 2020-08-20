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ميناس إبراهيم: إطلاق ألعاب أثرية حديثة للمتحف المصري الكبير

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:21 م
ميناس إبراهيم
ميناس إبراهيم
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم الرقمية، إنه لابد للشباب أن يطور من ذاته للتعامل مع التكنولوجيا المحيطة بنا وزيادة الطلب عليهم فى سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك وظائف جديدة تناسب الشباب.

وأضافت، ببرنامج ، " 3 ستات " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد " ، أنه لابد من تعلم الادوات التى يحتاج إليها سوق العمل ، والتركيز عليها مثل: الديجيتال ماركتنج والعاب الديجيتال و ما يخص الانترنت والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن هناك من يكون لديه موهبه فى صوته أو ماهر فى حرفة يدوية ولكن لابد أن يثقلها بدراسات، فليس من الضرورى أن تكون خريج كلية قمة لتصبح ناجحا.

وتابعت أن هناك بعض المهن يمكن أن تختفى بمجرد سيطرة التحول الرقمى وظهوره على المنصات، لذلك يستحسن تطويرها فى طرق تقديمها بدلًا من اختفائها.

وأكدت: "قمنا بعمل مجموعة من الالعاب الاثرية للمتحف المصرى الكبير"، لافته إلى أن مصر بها أشخاص موهوبة جدًا ونحن بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيا.
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