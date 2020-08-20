ميناس إبراهيم: إطلاق ألعاب أثرية حديثة للمتحف المصري الكبير





وأضافت، ببرنامج ، " 3 ستات " ، المذاع على فضائية ، " صدى البلد " ، أنه لابد من تعلم الادوات التى يحتاج إليها سوق العمل ، والتركيز عليها مثل: الديجيتال ماركتنج والعاب الديجيتال و ما يخص الانترنت والتكنولوجيا.





وأشارت إلى أن هناك من يكون لديه موهبه فى صوته أو ماهر فى حرفة يدوية ولكن لابد أن يثقلها بدراسات، فليس من الضرورى أن تكون خريج كلية قمة لتصبح ناجحا.





وتابعت أن هناك بعض المهن يمكن أن تختفى بمجرد سيطرة التحول الرقمى وظهوره على المنصات، لذلك يستحسن تطويرها فى طرق تقديمها بدلًا من اختفائها.



