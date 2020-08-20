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ديني

كيف نزيد المحبة النبوية بقلوبنا.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:46 م
كيف نزيد المحبة النبوية
كيف نزيد المحبة النبوية بقلوبنا.. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
 كيف نزيد المحبة النبوية بقلوبنا..  سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


قال أمين الفتوى، خلال فيديو له، إنه يجب علينا في مثل هذه الأمور، بالقراءة في سيرة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وباقتفاء أثره وبكثرة الصلاة والسلام عليه.

واستشهد وسام بقول الله تعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}..[ الاحزاب: 56].

وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه من أكثر الصلاة والسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان في هذه الحضرة النبويه العظيمة وبذلك قد ينمو حبه لسيدنا رسول الله، وتزيد محبته في قلوبنا.


هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة العام الهجري الجديد. 

وقال شيخ الأزهر: كل عام والأمة الإسلامية بخيرٍ بمناسبة العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التي غيَّرت مجرى التاريخ وسطَّرت دليلًا في الأخوة والإيثار بين البشر. 

وأشار الي ان الهجرة قدَّمت نموذجًا لتتعلَّم الإنسانية كيف يكون البذل والعطاء والتضحية وحبُّ الأوطان.

وتابع: أسأل الله العليَّ القدير أن يجعل هذا العام عامَ خيرٍ ومحبةٍ وأمنٍ وأمانٍ وسلامٍ واستقرارٍ.
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