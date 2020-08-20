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سالي حماد: وضع الأبناء في مقارنات يجعلهم غير قادرين على تحقيق حلمهم.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:07 م
الإعلامية سالي حماد
الإعلامية سالي حماد
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محمود محسن
قالت الإعلامية سالي حماد إن الأسر المصرية تختلف في طموحها وطريقة تفكيرها حول الشهادة الجامعية، مؤكدة أن بعض الأسر تراها مفيدة والأخرى لا ترى منها فائدة. 

وأضافت سالي حماد خلال تقديمها برنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أنه يجب التمسك بالحلم، مؤكدا أن بعض الأبناء يكون لهم هواية، وبعضهم يتجه للعمل خلال المرحلة الجامعية، لتحقيق حلمه.

وتابعت مقدمة برنامج 3 ستات أن بعض الآباء يضغطون على الأبناء وغالبا ما يضعونهم في مقارنات مع الآخرين مما يحبطهم ويجعلهم غير قادرين على تحقيق حلمهم.

وأشارت إلى أن مستقبل الشاب في الحياة أوسع بكثير، من تواجده بجامعة أو تخصص غير محبب له لا يساعده على تحقيق حلمه. 
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