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برلمان

رئيس الغد خلال لقائه بأعضاء الحزب: الرئيس السيسي أعاد مصر لوضعها الدولي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:06 م
المهندس موسي مصطفي
المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
أكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد  أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية  الإصلاحية  والتنموية  وضعت مصر في  مكانتها  الدولية بين الدول العالم جاء ذلك خلال اجتماع  رئيس  الحزب  بقيادات  وأعضاء الحزب.
 
وأضاف رئيس حزب الغد فى بيان صحفى له أن حزمة  الإجراءات التي  نفذها الرئيس منذ تولي الحكم كانت سببا رئيسيا في تحسن وتعافي  الاقتصاد المصري بعد أن كانت عجلة النمو الاقتصادي  ضعيفة بسبب الظروف التي مرت بها مصر منذ ٢٥ يناير ونهاية بعصر الجماعة الإرهابية.


وتابع : مصر شهدت استقرارا في كافة المجالات مما كان له مردود إيجابي على جذب الإستثمارات الخارجية والمحلية ، وذلك بفضل السياسة  الحكيمة وحزمة الاجراءات  والمشروعات  الكبري  التي نفذت منذ تولي الرئيس التي ساهمت بشكل قوي وفعال في التطور المستمر في كافة المجالات من خلال سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس والتي كان لها مردود ايجابي وقوي  فضلا عن  تحسن العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم. 

 وأشار إلي أن البرامج الاصلاحية التي نفذها الرئيس حققت الكثير من الإصلاحات المالية والنقدية ، بالإضافة إلي سلسلة المشروعات القومية  التي تركزت فى مجالات البنية التحتية والتشييد  والبناء ، الأمر الذي أدى إلى تحسن العملة المحلية وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري وتحسن الاقتصاد المصري.

وطالب بضرورة العمل  ومساندة  الرئيس علي مختلف الأصعدة لبناء مصر القوية في كافة المجالات ، مشيدا بخطة الرئيس في القضاء علي العشوائيات من خلال إزالة المناطق العشوائية وبناء مجتمعات عمرانية متطورة بها كافة الخدمات ، فضلا عن إعادة المظهر الحضاري للقاهرة  من خلال خطة شاملة لتطوير العاصمة.
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