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برلمان

بعد فوزها بعضوية الشيوخ.. أمل رمزي تتعهد بدعم المرأة تحت قبة المجلس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:53 م
الدكتورة أمل رمزي،
الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
أكدت الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، أهمية دور الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة العملية الانتخابية في الجولة الأولى من استحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن جميع الوزارات بالتعاون مع الهيئة الوطنية أداروا العملية الانتخابية بنظام ووفقا لضوابط محددة استهدفت إجراء الانتخابات في مناخ آمن على الناخبين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أمل رمزي، في بيان، اليوم، أنها تأمل في التعبير عن صوت المرأة داخل مجلس الشيوخ، وعرض المشكلات والعقبات التي تقف حائلا دون تحقيق آمالها ومكانتها داخل المجتمع.

ولفتت أمل رمزي، إلى أن مجلس النواب بذل مجهودات كبيرة في دعم المرأة خلال الدورة البرلمانية الحالية، من خلال تعديل عدد كبير من القوانين التي حفظت للمرأة حقوقها ومكتسباتها أهمها تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش والاغتصاب، ودفع نفقة الزوجة بعد الطلاق، وتعديل قانون المواريث، وغيرها من القوانين التي لم تكن يطرأ تعديلها على الساحة النيابية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها ستولي اهتماما كبيرا لمشكلات أهالي الجيزة، من خلال استماعها للأهالي حول العقبات والملفات التي تحتاج لوضع حلول جادة لها، لاسيما وأن محافظة الجيزة من المحافظات الرئيسية والمهمة، مشيرة إلى أنها ستولي اهتماما كبيرا أيضا بالمرأة في الجيزة وستقدم لهم كل أشكال الدعم.
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