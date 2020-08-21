AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟.. مستشار المفتي ينصح بـ 3 أمور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:02 ص
كيف أدرب طفلي على
كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟.. مستشار المفتي ينصح بـ 3 أمو
Advertisements
يارا زكريا
" كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟" سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال « عاشور» إنه يمكن الاستفادة من نظام الكتاتيب القديم؛ فنقوم بتحفيظ الطفل فاتحة الكتاب أولًا ثم نبدأ من سورة الناس صعودًا إلى  سورة الفلق ثم الإخلاص، ثانيًا: كلما كبر الطفل نحفظه السور الكبيرة، ثالثًا: يستحب أن يكون الحفظ على يد شيخ حتى يتعلم أحكام التلاوة.  

وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم ليس فقط لمن يحفظه، بل يتعداه الثواب والأجر للوالدين، مستشهدًا بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قرأ القرآن، وتعلمه، وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين، لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن».



في سياق متصل، ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "كيف أساعد ابني على حفظ القرآن الكريم وأنا حائض؟".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المعلمة والمتعلمة يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن في أيام الحيض.

وأضاف: " لو أنك تقومين بعلام أبنائك قراءة القرآن وحفظه؛ فيجوز لك مس المصحف وقراءته على قدر ما هم يحتاجون، مشيرا إلى أنه لو يوجد حائل يكون أفضل من ذلك".


يوجد عدد من الأمور التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها حتى يكون الحفظ أسهل عليه، يُذكر منها:

1- الحرص على اختيار الوقت المناسب للبدء بالحفظ.
2- اختيار المكان المناسب للحفظ، بحيث تكون المشتتات فيه قليلةٌ.
3- التفرغ من كل ما يشغل قبل البدء بالحفظ.
4- تناول السكريات؛ لأن الحفظ وظيفة العقل والعقل يتغذّى على السكريات.
5- البدء بالحفظ عندما يكون المسلم متوسطًا بين الجوع والشبع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يشترط الطهارة عند زيارة المقابر .. علي جمعة يوضح

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم.. الإفتاء توضح

هل تشترط الطهارة لقراءة القرآن؟ .. مستشار المفتي يجيب

أفضل طريقة لتدريب الأطفال على حفظ القرآن.. مستشار المفتي يوضح

ترشيحاتنا

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

طموح إنتر ميلان يصطدم بخبرة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

الطماطم بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 21-8-2020

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده