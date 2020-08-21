كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟.. مستشار المفتي ينصح بـ 3 أمور

أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

في سياق متصل، ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: " كيف أساعد ابني على حفظ القرآن الكريم وأنا حائض؟" .





وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المعلمة والمتعلمة يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن في أيام الحيض.





وأضاف: " لو أنك تقومين بعلام أبنائك قراءة القرآن وحفظه؛ فيجوز لك مس المصحف وقراءته على قدر ما هم يحتاجون، مشيرا إلى أنه لو يوجد حائل يكون أفضل من ذلك".













1- الحرص على اختيار الوقت المناسب للبدء بالحفظ.

2- اختيار المكان المناسب للحفظ، بحيث تكون المشتتات فيه قليلةٌ.

3- التفرغ من كل ما يشغل قبل البدء بالحفظ.

4- تناول السكريات؛ لأن الحفظ وظيفة العقل والعقل يتغذّى على السكريات.