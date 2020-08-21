كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟.. مستشار المفتي ينصح بـ 3 أمور

" كيف أدرب طفلي على حفظ القرآن؟" سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
وقال « عاشور» إنه يمكن الاستفادة من نظام الكتاتيب القديم؛ فنقوم بتحفيظ الطفل فاتحة الكتاب أولًا ثم نبدأ من سورة الناس صعودًا إلى سورة الفلق ثم الإخلاص، ثانيًا: كلما كبر الطفل نحفظه السور الكبيرة، ثالثًا: يستحب أن يكون الحفظ على يد شيخ حتى يتعلم أحكام التلاوة.
وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن لحفظ القرآن الكريم فضل عظيم ليس فقط لمن يحفظه، بل يتعداه الثواب والأجر للوالدين، مستشهدًا بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قرأ القرآن، وتعلمه، وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين، لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن».
في سياق متصل، ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "كيف أساعد ابني على حفظ القرآن الكريم وأنا حائض؟".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المعلمة والمتعلمة يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن في أيام الحيض.
وأضاف: " لو أنك تقومين بعلام أبنائك قراءة القرآن وحفظه؛ فيجوز لك مس المصحف وقراءته على قدر ما هم يحتاجون، مشيرا إلى أنه لو يوجد حائل يكون أفضل من ذلك".
يوجد عدد من الأمور التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها حتى يكون الحفظ أسهل عليه، يُذكر منها:
1- الحرص على اختيار الوقت المناسب للبدء بالحفظ.
2- اختيار المكان المناسب للحفظ، بحيث تكون المشتتات فيه قليلةٌ.
3- التفرغ من كل ما يشغل قبل البدء بالحفظ.
4- تناول السكريات؛ لأن الحفظ وظيفة العقل والعقل يتغذّى على السكريات.
5- البدء بالحفظ عندما يكون المسلم متوسطًا بين الجوع والشبع.