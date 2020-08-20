فوائد التين الشوكى لصحة القلب وللجنس .. تعرفي عليها

فوائد التين الشوكى عديدة لذا يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكاروتينات. بالإضافة إلى فوائد التين الشوكى للسكر وتقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم.







وتعد من أبرز فوائد التين الشوكى الأخرى فائدته للجنس وعلاج مشاكل المعدة إليك أبرز 10 فوائد التين الشوكى لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.

-فوائد التين الشوكى للسكر





تستخدم أوراق صبار تستخدم أوراق صبار التين الشوكي لضبط مستويات الجلوكوز في الجسم. بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 ، فقد يساعد التين الشوكى في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل. يوصى بالاستهلاك المنتظم للتين الشوكي لتقليل فرصة الإصابة بمرض السكري.





- للجنس .. تعرفى فوائد التين الشوكى









فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.





-فوائد التين الشوكى الاحمر مقوي لجهاز المناعة



يقال أن الوجبة الواحدة من



-فوائد التين الشوكى للمعدة



يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية. كما نعلم جميعًا ، تعتبر الألياف الغذائية ضرورية في عملية الهضم ، لأنها تضيف كتلة لحركات الأمعاء مما يسهل المرور عبر العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. كما أنه يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الألياف الزائدة داخل الجسم إلى تقليل كمية الكوليسترول بشكل فعال ، وبالتالي حماية صحة قلبك أيضًا.

يقال أن الوجبة الواحدة من التين الشوكي تحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يعد فيتامين سي مكونًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي والإنزيمات المختلفة ، بما في ذلك تكوين أنسجة العظام والعضلات.يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية. كما نعلم جميعًا ، تعتبر الألياف الغذائية ضرورية في عملية الهضم ، لأنها تضيف كتلة لحركات الأمعاء مما يسهل المرور عبر العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. كما أنه يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الألياف الزائدة داخل الجسم إلى تقليل كمية الكوليسترول بشكل فعال ، وبالتالي حماية صحة قلبك أيضًا.

-فوائد التين الشوكى للشعر



فوائد التين الشوكى للشعر عديدة فيحتوى التين الشوكى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه



وتحافظ على صحة جذوره.ويمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.







-فوائد التين الشوكى للوجه





غالبًا ما يستخدم التين الشوكى أيضًا لخصائصه لتفتيح البشرة و حمض اللينوليك ، وهو حمض دهني ، لا يغذي البشرة فحسب ، بل يزيل البهتان أيضًا. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

و يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.



- فوائد التين الشوكى وشفاء الجروح







يحتوي التين الشوكي على كمية كبيرة من الكالسيوم في كل وجبة. الكالسيوم عنصر مهم في تكوين أنسجة العظام في الجسم. في الواقع ، يوجد 99٪ من الكالسيوم في الجسم في العظام والأسنان.







من خلال التأكد من أن لديك ما يكفي من الكالسيوم في نظامك، يمكنك منع العديد من مشاكل الأسنان، بالإضافة إلى اضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.







- فوائد التين الشوكى وفقدان الوزن



تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام.







بصرف النظر عن أن هذا النبات يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول كما أن وجود الفيتامينات B6 والثيامين والريبوفلافين يساعد على حرق الدهون .



-فوائد التين الشوكى و صحة القلب



يتكون التين الشوكي من عدة مكونات مفيدة لصحة القلب. تساعد مستويات الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم ، بينما تساعد كمية كافية من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.





