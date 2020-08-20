AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أطباق فيتنامية بحجم عقلة الأصبع وسعر الواحد 80 دولارا.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
استغلت فنانة في الثامنة والعشرين من عمره مهاراتها، لإبداع نماذج مصغرة من الأطباق الفيتنامية، التي يعشقها الكثيرون، وتحويلها إلى أعمال فنية، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

ولعمل هذه النماذج المصغرة، فهي تضيف المقادير صغيرة الحجم باستخدام ملقط، لوضع هذه المكونات بطريقة جمالية، تشبه إلى حد كبير الأطباق الحقيقية، وقد يستغرق إعداد الواحد منها خمسة أيام، وقد تصل قيمته إلى 80 دولارا.

وتلمح هذه السيدة واسمها آن، إلى أنها ترغب بنشر بعض الأطباق الفيتنامية، كحلوى الأرز "تشي كوم"، التي لم تحصل على شهرة عالمية، رغم مذاقها، على حد تعبيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطاطس بالجبن بطريقة مبتكرة ومذاق لا يقاوم

قدمي أرز بالبابريكا والبصل للشيف نجلاء الشرشابي

نتنياهو وجانتس يتفقان على إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة

ترشيحاتنا

شاهد.. سعر ومواصفات سيارة عمرو دياب في كليب أماكن السهر

بعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. 3 فئات تصليها في المنزل ظهرًا

شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

عبد الباسط يعتذر .. الشركة: الحمد لله ظهر الحق .. التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة بيانات عملاء فودافون مصر

انهيار 70 جنيها للجرام.. تراجع رهيب في أسعار الذهب خلال 10 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الكلاسيكي .. هنا الزاهد بـ لوك يجذب قلوب متابعيها

بـ 10 صور وكلمات رومانسية .. شاهد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أم وأطفالها الستة يتعرضون للطرد من طائرة قبل إقلاعها بسبب كمامة.. فيديو وصور