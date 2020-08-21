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بـ 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس تجديد محطتي رفع صرف صحي القوصية.. ويؤكد: تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:00 ص
محافظ أسيوط يضع حجر
محافظ أسيوط يضع حجر أساس تجديد محطتي رفع صرف صحي القوصية
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إيهاب عمر
محافظ أسيوط :
مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال
تكثيف المتابعة المستمرة للأعمال واستلام كل مرحلة

المهندس محمد صلاح:
إحلال وتجديد عدد (6) طلمبات رئيسية لتبريد ذاتي غاطسة
خفض الجهد الكهربي و شراء (4) محولات جديدة 


وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بوضع حجر أساس أعمال إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي القوصية (1) والقوصية (2) في إطار خطة الدولة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصعيد وخاصة القرى الأكثر احتياجا.


جاء ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمحطات الرفع والمعالجة بمشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة لرفع كفائتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والمرافق تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


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واكد سعد خلال وضع حجر أساس أعمال الإحلال والتجديد للمحطتين أنه تم تخصيص مبلغ (40 مليون جنيه) من ضمن الخطة المالية السنوية للشركة الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المحطات والمعدات والمحابس والشبكات وجميع الأصول الثابتة التي تمتلكها الشركة للحفاظ على معدلات الأداء المتميز على المدى البعيد


وخلال الجولة تفقد محافظ أسيوط  أقسام المحطتين والمواقع التي ستشهد أعمال التطوير كما التقى العاملين بالمحطتين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال في مواعيدها.

وشدد المحافظ – خلال الجولة – على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني مع تكثيف المتابعة المستمرة للأعمال واستلام كل مرحلة .

وشدد على مراعاة القواعد الفنية والشروط وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات الفنية التي تم وضعها مشيدًا بمجهودات شركة المياه في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للأصول الثابتة للشركة وبخاصة محطات الرفع والمعالجة معلنًا تقديم كافة سبل الدعم لنهو تلك الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.


من جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين إلى أن الأعمال التي سيتم تنفيذها بمحطتي رفع صرف صحي القوصية تشمل إحلال وتجديد عدد (6) طلمبات رئيسية بعمود كردان لأخرى تبريد ذاتي غاطسة .


كما سيتم تغير لوحة الكهرباء بالكامل لخفض الجهد الكهربي و شراء عدد(4) محول كهربائي جديد فضلًا عن تنفيذ الأعمال الميدانية بالمحطة والتي شملت (تجميل الموقع العام، أعمال الدهانات، أعمال الانارة، ترميم السور).


رافق المحافظ خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام أحمد مدير منطقة مياه القوصية  وبعض قيادات ورؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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