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أحمد مجدي عن احتفالات الصينيين في ووهان: ننتظر كوكتيل فيروسات.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:21 م
حفلة بمدينة ووهان
حفلة بمدينة ووهان
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم، ظهرت وكأنها تخلصت من كورونا.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن آلاف الصينيين ظهروا في لقطات وهم يرقصون في الماء من دون تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن هذا الحفل تم في ووهان وكأن الفيروس لم يمر في هذه المنطقة خلال الفترة السابقة.

وأشار مجدي إلى أن مدينة ووهان ظهرت كما لو كانت في عصر ما قبل كورونا، مؤكدا أنه من المتوقع نتيجة هذا الحفل أن يكون هناك "كوكتيل فيروسات".
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