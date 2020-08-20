أحمد مجدي عن احتفالات الصينيين في ووهان: ننتظر كوكتيل فيروسات.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم، ظهرت وكأنها تخلصت من كورونا.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن آلاف الصينيين ظهروا في لقطات وهم يرقصون في الماء من دون تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات.





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن هذا الحفل تم في ووهان وكأن الفيروس لم يمر في هذه المنطقة خلال الفترة السابقة.



