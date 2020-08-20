موقف صالح جمعة من لقاء القمة أمام الزمالك السبت المقبل

وتابع الخطيب، مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التي يتربع الأهلي على قمتها حاليًا برصيد 56 نقطة.



