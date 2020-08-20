موقف صالح جمعة من لقاء القمة أمام الزمالك السبت المقبل

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة الزمالك المقبلة مكبلا بالغيابات والإيقاف لدرجة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لم يستطع حتي الآن الاستقرار علي التشكيل الرئيسي.
ورغم ذلك استقر رينيه فايلر على مواصلة استبعاد صالح جمعة عن قائمة المباريات بسبب عدم جاهزيته وأسباب فنية أخرى.
ويفقد الفريق الأحمر جهود شريف إكرامي حارس المرمي وحسام عاشور بعد صدور قرار بتوجيه الشكر لهم بجانب إنتهاء إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي وإصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
كما يغيب عن الأهلي في تلك المباراة محمود كهربا للإيقاف وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأحمد الشيخ.
وتابع الخطيب، مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التي يتربع الأهلي على قمتها حاليًا برصيد 56 نقطة.
وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأخرى مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ للاطمئنان على أحوال الفريق والاستعداد لمواجهة الزمالك.