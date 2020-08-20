الأعلى للجامعات: انتظام سير إجراء اختبارات القدرات بجامعة طنطا

أكدت لجنة متابعة اختبارات القدرات المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جون فايز، انتظام سير اختبارات القدرات بجامعة طنطا، جاء ذلك خلال زيارتهم اليوم الخميس، لكليتي التربية "الرياضية والنوعية"، مشيدة بإجراءات اختبارات القدرات وفقًا لخطة الجامعة المطبقة أثناء الامتحانات .





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جاء ذلك بدءًا من تطبيق الاجراءات الاحترازية وإجراءات أعمال الاختبارات وحتي إعلان نتيجة الاختبار، حيث قامت بتفقد اللجان، وقاعات الامتحانات، والكنترولات، وأعمال التصحيح.





ومن جانبه أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة واصلت اختبارات القدرات، اليوم، رغم كونه إجازة رسمية بالدولة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حرصًا على سلامة جميع المشاركين في الامتحانات، مشيرًا الى أنه بلغ إجمالي الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية حتي اليوم 3278 طالبًا وطالبة، والذين أدوا الاختبارات بكلية التربية النوعية، 567 طالبًا وطالبة.





وأضاف د. مبارك، أن الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، بشكل يومي، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات، مشيرا إلى حرص الجامعة على توضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لطمأنة الطلاب المتقدمين، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء اختبار القدرات، والالتزام بتوجيهات رئيس الجامعة وتنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الامتحانات الحضورية.





كما استقبلت اللجنة في زيارتها اليوم لكلية التربية النوعية، الدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بينما استقبل اللجنة بكلية التربية الرياضية الدكتورة عزة الوسيمي، عميد الكلية، والدكتور هاني سعيد وكيل الكلية التربية لشؤون التعليم والطلاب. وتم اطلاع اللجنة على كافة إجراءات اختبارات القدرات.