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الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:15 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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البهي عمرو
عرضت قناة الحدث تقرير فيديو يوضح، أن العالم مازال يبحث عن لقاح لـ فيروس كورونا.

وجاء فى الفيديو أن مديرة البرامج الصحية فى منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتورة رنا الحجة، قالت إنه لم يفت الأوان بعد للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حتى الآن أى لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة العالمية، للوقاية من كوفيد 19 ولكن هناك جهودًا تبذل فى جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فعال وآمن.

وكشفت أن هناك 29 لقاحًا فى مرحلة التجارب السريرية، و138 لقاحا فى مرحلة التقييم قبل السريرية، وهناك 9 لقاحات مرشحة أظهرت نتائج واعدة وتمر حاليًا بتجارب المرحلتين الثانية أو الثالثة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يتم التوصل للقاح نهاية العام الحالى 2020.
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