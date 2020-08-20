بعد التعادل رايح جاي مع الزمالك.. ماذا سيقدم نادي مصر أمام الجونة

قدم فريق نادي مصر مباراة مميزة أمام منافسه الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، واستطاع اقتناص نقطة من فم الأسد كما يقال.





وأصبح نادي مصر هو بمثابة عقدة للزمالك في الدوري، حيث أنه حقق التعادل أمامه في مباراتي الدور الأول والثاني "رايح جاي" كما يقال بلغة الكرة.





ويستعد نادي مصر الى مواجهة فريق الجونة، في بطولة الدوري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الحولة ال 21، من بطولة الدوري الممتاز.





يدخل الجونة المباراة بخيبة أمل لقاء مصر للمقاصة الذي خسر فيه بهدف دون رد سجله محمد ابراهيم لصالح الفريق الفيومي.





ولكن يحاول اعادة حساباته عن طريق ترتيب صفوفه الهجومية بقيادة أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار ويحاول بيدرو المدير الفني للفريق الساحلي اضفاء روح القلعة الحمراء التي تعلمها من مانويل جوزيه اثناء تواجده مع البرتغالي اثناء تواجده في تدريب القلعة الحمراء.





بينما يدخل نادي مصر بمعنويات مرتفعة، بعد التعادل مع الزمالك، وتقديم مباراة رائعة، أغلق خلالها جميع دفاعاته ومنع الزمالك من تحقيق أي أهداف، ووصل لمرمى الأبيض أكثر من مرة.





وظهر نادي مصر أمام الزمالك هجومياََ دون أن يخشى أبناء ميت عقبة، ولكن كان جنش حارس مرمى الأبيض في المباراة له دور كبير في عدم اهتزاز شباك فريقه.





فمن المتوقع أن يقدم خالد جلال المدير الفني لنادي مصر مباراة جيدة برفقة أبنائه، الذي امتازوا باللياقة البدنية والتكتيك الجيد أمام الزمالك.





جدير بالذكر أن، نادي مصر يحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.



