AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتهاك صارخ.. تركيا تعطش مليون مواطن في الحسكة بسوريا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:41 م
تركيا تعطش مليون
تركيا تعطش مليون مواطن في الحسكة بسوريا
Advertisements
القسم الخارجي
في الوقت الذي تصعد تركيا انتهاكاتها في عدد من الدول العربية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا رفعت نسبة الموت في الحسكة بسوريا بسبب الجفاف المتعمد الذي وصلت إليه المحافظة.

ووفقًا لـ"العربية"، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن تركيا وفصائل موالية للرئيس رجب طيب أردوغان قطعت المياه عن نحو مليون نسمة في الحسكة.

وذكرت تقارير سابقة أن تركيا قطعت خلال عام نحو 8 مرات المياه عن أكثر من مليون نسمة في محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين.

ودفع هذا الانتهاك التركي السكان في تلك المناطق إلى اللجوء إلى حفر آلاف الآبار.

وفى وقت سابق نظم قطاع كبير من سكان محافظة الحسكة وقفات احتجاجية أمام القصر العدلى والمركز الثقافي في القامشلى استنكارًا للعدوان الأمريكي على حاجز للجيش السورى فى تل الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخيم الهول بسوريا.. مفرخة داعش الجديدة التي تهدد الأمن الدولي

نشر الجوع والإرهاب بها.. أردوغان يناقض نفسه في التعامل مع سوريا

بقذيفة هاون.. تركيا تقصف حيا في القامشلي بسوريا

ترشيحاتنا

محمود متولي يُغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الرباط الصليبي

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

أقدم من الأهرامات.. اكتشافات أثرية في السعودية تثير دهشة العلماء

عبد الباسط يعتذر .. الشركة: الحمد لله ظهر الحق .. التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة بيانات عملاء فودافون مصر

محمد حسن يغيب عن مباراة الزمالك أمام الأهلي

نهال عنبر تغازل خالد زكي على الهواء: لما كبر زاد وسامة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: النساء اللائي يلدن أطفالا مبتسرين أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية

أوف شولدر.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

بالأحمر الكلاسيكي .. هنا الزاهد بـ لوك يجذب قلوب متابعيها