انتهاك صارخ.. تركيا تعطش مليون مواطن في الحسكة بسوريا

في الوقت الذي تصعد تركيا انتهاكاتها في عدد من الدول العربية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا رفعت نسبة الموت في الحسكة بسوريا بسبب الجفاف المتعمد الذي وصلت إليه المحافظة.





ووفقًا لـ"العربية"، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن تركيا وفصائل موالية للرئيس رجب طيب أردوغان قطعت المياه عن نحو مليون نسمة في الحسكة.





وذكرت تقارير سابقة أن تركيا قطعت خلال عام نحو 8 مرات المياه عن أكثر من مليون نسمة في محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين.





ودفع هذا الانتهاك التركي السكان في تلك المناطق إلى اللجوء إلى حفر آلاف الآبار.



