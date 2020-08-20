أستاذ بجامعة الأزهر: تركيا تحاول خلق دور لنفسها في منطقة المتوسط.. فيديو

قال الدكتور شاكر موسى أستاذ الدراسات اليونانية بجامعة الأزهر إن تركيا تحاول أن تدخل نفسها فى منطقة المتوسط، مؤكدا أن الخلاف التركى اليونانى قديم خاصة أن اليونان كانت تابعة للخلافة العثمانية.





وأضاف موسى خلال لقاء ببرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن اتفاقية لوزان التي تمت عام 1923 جعلت تركيا تتنازل عن 12 جزيرة يونانية.





وتابع أ ستاذ الدراسات اليونانية بجامعة الأزهر أن اليونان تضغط لكي تعيد ترسيم حدودها مثلما فعلت قبرص والتي قامت بترسيم الحدود مع دول الجوار وأدى ذلك إلى غلق حدود تركيا على المتوسط.



