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أخبار البلد

رئيس جنوب أفريقيا يوجه الشكر لمصر على جهودها فى مواجهة تحديات فيروس كورونا بالقارة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وجه الرئيس رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى، الشكر لمصر على جهودها القيمة فى مواجهة تحديات فيروس كورونا، ودعمها للجهود الأفريقية فى هذا الصدد. 

كما طلب خلال تعقيبه على كلمة رئيس الوزراء في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا، نقل تحياته الرئيس عبد الفتاح السيسى، شاكرًا له رسالة التضامن مع الجهود الأفريقية التى وجهتها مصر خلال أعمال القمة. 

واشار  الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى دعم جهود مبعوثي الاتحاد الإفريقي، المعنيين بحشد الموارد المالية للصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، بما يوفر الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس من ناحية، ومواجهة تداعياته السلبية الاقتصادية من ناحية أخرى.

كما أكد  مواصلة دعم الأطقم الطبية والمنظومة الصحية في القارة، والسعي لتوفير كافة الاحتياجات من المستلزمات والمعدات الطبية، ودعم الدور المهم لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا في هذا السياق إلى تقديم مصر لمساعدات طبية عينية بشكل مباشر لعشر دول إفريقية شقيقة بقيمة تقارب 1,6 مليون دولار، كما أنه جارٍ تجهيز الشريحتين الثانية والثالثة من المساعدات التي تستهدف 23 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز قيمتها 2,2 مليون دولار، وجار الانتهاء من عملية شحنها لتلك الدول.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لجميع الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض في إطار مكافحة فيروس كورونا، مجددًا التزام مصر بدعم العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، ومؤكدا التزام مصر باستمرار التشاور والتنسيق بهدف تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع تداعياتها السلبية.
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