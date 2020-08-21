فى المساجد الكبرى فقط.. كيف استعدت أوقاف الفيوم لصلاة الجمعة

صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم ، بأن أوقاف الفيوم أتمت استعدادها لإقامة صلاة الجمعة بالمساجد ،طبقا لتعليمات وقرارات وزارة الأوقاف اعتبارا من يوم الجمعة 28/8/2020.





وأضاف أبوحبيب بأن الصلاة ستتم فى المساجد الكبرى التى سيتم تحديدها هذا الأسبوع، وطبقا للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، على مستوى محافظات مصر.

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وهى الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة ، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات.





وعدم فتح دورات المياه ، أو دور المناسبات ، أو زيارة الأضرحة ، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه ، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





وسيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف ، ومصرح له بالخطابة ، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

و في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.





وأضاف وكيل وزارة أوقاف الفيوم بأنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.