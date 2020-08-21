AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى المساجد الكبرى فقط.. كيف استعدت أوقاف الفيوم لصلاة الجمعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:01 ص
فى المساجد الكبرى
فى المساجد الكبرى فقط.. كيف استعدت أوقاف الفيوم لصلاة الجمعة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

 

صرح  الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم  ، بأن أوقاف الفيوم أتمت استعدادها لإقامة صلاة الجمعة بالمساجد  ،طبقا لتعليمات وقرارات وزارة الأوقاف  اعتبارا من يوم الجمعة 28/8/2020.


وأضاف أبوحبيب بأن الصلاة ستتم فى المساجد الكبرى التى سيتم تحديدها هذا الأسبوع، وطبقا للضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، على مستوى محافظات مصر.

 

أٌقرأ أيضا : وجه بحصر شامل.. محافظ الفيوم يتابع موقف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة

وهى  الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي ، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة ، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات.


 وعدم فتح دورات المياه ، أو دور المناسبات ، أو زيارة الأضرحة ، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه ، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.


وسيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف ، ومصرح له بالخطابة ، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

و في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.


وأضاف وكيل وزارة أوقاف الفيوم بأنه  لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس

حي على الصلاة تصدح في بيوت الرحمن.. عودة صلاة الجمعة بعد توقفها 4 أشهر بـ 5 ضوابط

شاهد.. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في صلاة الجمعة

حي على الصلاة تصدح في بيوت الرحمن.. عودة صلاة الجمعة 28 أغسطس بعد توقفها 4 أشهر.. التباعد وارتداء الكمامة أبرز ضوابطها.. والخطبة 10 دقائق فقط.. وغلق المسجد حال المخالفة

بعد عودة صلاة الجمعة.. كيف استعدت المساجد فى الشرقية لاستقبال المصلين؟

عودة صلاة الجمعة.. دينية البرلمان تطالب بتحديد أعداد المصلين داخل المساجد

ترشيحاتنا

ليست المرة الأولى.. القصة الكاملة لغرق العوامة السياحية بالدقي

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

إجلاء السكان وتدمير آلاف المنازل ومصر تتدخل.. ماذا يحدث في السودان؟

سارة عصام: رفضت الظهور على قناة الجزيرة وفخورة بتمثيل مصر في الخارج

الصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 وفاة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري