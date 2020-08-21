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برلمان

تعليم البرلمان: مصروفات الجامعات الخاصة عرض وطلب.. والجامعات الأهلية نقلة بمسار التعليم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:03 ص
جامعة خاصة
جامعة خاصة
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القسم السياسى
شددت النائبة ماجدة نصر،عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي ضرورة وقف تحصيل رسوم الجامعات الخاصة لحين تخفيضها، وذلك نظرا للمغالاة التي يواجهها أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة إثر جائحة كورونا 

وقالت "نصر" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" إنه كان من المتوقع مراعاة الظروف الحالية وتخفيض الرسوم بسبب فقدان اهالي الطلاب لوظائفهم بسبب كورونا" أو علي الأقل تأجيل الرسوم فيما بعد، مشيرة إلي أن وزارة التعليم العالي مستمرة في رقابتها علي الجامعات الخاصة، إضافة إلي أن تلك الرسوم يتم وضعها وفقا للخدمة المقدمة ومستوي التجهيزات يختلف من جامعة لأخري. 

وأضافت أن كليات الطب بالجامعات الخاصة رسومها دائما في ارتفاع، موضحة  أن مسألة تحديد الرسوم ما هي إلا عرض وطلب حيث تخضع تلك الجامعات إلي لجان إشراف وتقييم من قبل وزارة التعليم العالي،أما بشأن ما يحدث بهذه الفترة من شعور الأفراد بالمغالاة فهو من عواقب جائحة كورونا وتقاعد عدد من أولياء الطلاب نتيجة هذه الجائحة.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن مبادرة إنشاء الجامعات الأهلية من قبل الرئيس السيسي خطوة فعالة في مسار التعليم والارتقاء بمستوي الطلاب، موضحة أن تلك الجامعات ستتيح فرص للإستثمار والتعليم حيث أنها تتمتع بأحدث التجهيزات ،كما تتميز بإمكانية الالتحاق بمجوع أقل بنسبة 5% وأيضا برسوم مخفضة عن الجامعات الخاصة،علاوة على تنسيقها مع الجامعات الحكومية.
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