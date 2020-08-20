المنسى وسد النهضة وكورونا مشروعات تخرج طلاب الفنون الجميلة بالمنيا.. صور

أبطال معركة البرث بسيناء والتعنت الإثيوبي في سد النهضة وجائحة فيروس كورونا والمرأة والقهر المجتمعي مشروعات قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا في التخرج.





يقول الدكتور إيهاب عيد الأسيوطى، رئيس قسم النحت بكلية الفنون جامعة المنيا، إن الطلاب نفذوا مشاريعهم خارج الكلية خوفا من انتشار وباء كورونا بينهم وخاصة أنهم يعملون طول اليوم، وكان لهم مطلق الحرية فى تناول الموضوعات، فمنهم من يحمل موضوعات اجتماعية، ومعركة البرث، وكورونا، وأخرى عن المرأة، ويوجد كثير من الأعمال تخاطب لغة التشكيل فقط، ومنها ما تناول أثيوبيا وسد النهضة، موضحا أن عدد المشروعات 13 مشروع تخرج منها 5 أعمال نحت بارز و 6 أعمال نحت ميداني و 2 نحت خزفى، والأعمال تترواح بين المتر والمتر وعشرين.









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تقول علياء عبد الرحمن طالبة إن مشروع تخرجها مشهد تخيلى عن معركة البرث، وكلمات القائد الشهيد المنسى برجاله أثناء المعركة” على العهد يا رجالة"، ونال المشروع استحسانا كبيرا لدى لجنة التحكيم، والذى صور بطولة رجال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب.





ويضيف إسحاق إبراهيم أن مشروع تخرجه عبارة عن الموقف الإثيوبى حيال أزمة مياه سد النهضة، وذلك من خلال رؤية تخيلية وعمل فنى متميز يظهر مدى التعنت من قبل إثيوبيا فى حل أزمة سد النهضة، إضافة إلى العمل الفنى الآخر الذي يلتحم مع الواقع وجائحة كورونا.





وأوضح الطالب أحمد ماهر أن مشروعه عن فيروس كورونا بشكل كبير الحجم وشخص يجلس فوقه، فى رؤية تخيلية للجائحة التى يمر بها العالم فى تلك الفترة، وكيف أن هذا الفيروس الصغير غير العالم أجمع فى إيجاد لقاح له حتى الآن، وصور فى العمل الفنى الشخص الذى يجلس على الفيروس وهو فى حيرة ويفكر كثيرا.





وقالت رانيا رفعت إن مشروعها القهر والإيذاء الذي تتعرض له المرأة بمختلف أشكاله، ورغم ذلك هى تواصل العطاء والاستمرار فى المقدمة، وذلك من خلال المشروع الذى أظهر أن المرأة بين زحام شديد يعكس كل أشكال الإيذاء الذى تتعرض له.



