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فن

مع بناته.. أحمد زاهر ينشر صورة له من الجيم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:07 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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مصطفى كرم
شارك الفنان أحمد زاهر عبر خاصية استوري بحسابه إنستجرام صورة له مع بناته ملك وليلى  من داخل صالة الجيم الرياضي لرفع لياقتهم البدنية.


وعلق أحمد زاهر على الصورة التي ظهر بها برفقة بناته قائلا "العصابة كلها في الجيم".


وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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