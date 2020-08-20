أعضاء مجلس الشيوخ الجدد يتحدثون عن برامجهم.. محيي حافظ: أسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة.. أمل رمزي: سأولي اهتماما كبيرا لأهالي الجيزة.. وسعيد ضيف الله: مهمتي حل مشاكل دائرتى

دعم مصانع القطاع الخاص المتعثرة.. أول مشروع قانون تحت قبة الشيوخ

بعد فوزها بعضوية الشيوخ.. أمل رمزي تتعهد بدعم المرأة تحت قبة المجلس

عضو بالشيوخ: نسعى لصياغة تشريعات قوية تتماشى مع مقتضيات الدولة الحديثة





وجه عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الجدد رسالة بعد إعلان فوزهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ، حيث أعلنوا عن برامجهم التى سيعملون عليها بعد وجودهم فى المجلس.





فى البداية قال الدكتور محيى حافظ، نائب الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" بالقائمة الوطنية، إن برنامج الحزب يسعى لحل أزمة مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة، والتي تمثل 50% من المصانع من خلال دراسة متكاملة تتكون من 13 مبحثا لعلاج جميع مشكلات الصناعة والمصانع.





وأوضح حافظ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن 75% من مشكلات هذه المصانع بنكية متعلقة بالتمويل و25% مشاكل لوجستية قانونية وإدارية، فعلى الرغم من مبادرات البنك المركزي لإنقاذ المتعثرين؛ لا يزال المتوقف متوقفا والمتعثر متعثرا.





وأعلن عن تقدمه بمشروع قانون يركز على "رسملة" الديون بتحويلها إلى أصول وأسهم داخل المصانع المتعثرة أو المتوقفة، يمنح صلاحيات للبنوك والدولة بتشغيل المصانع المتوقفة رغم أنف أصحابها، كما يمنح التشريع حق شراء هذه الأصول والأسهم من قبل المصانع والشركات الأخرى لتشغيلها وتمويلها وبذلك يتم إنقاذ المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لها.





وأكدت الدكتورة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، أهمية دور الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة العملية الانتخابية في الجولة الأولى من استحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن جميع الوزارات بالتعاون مع الهيئة الوطنية أداروا العملية الانتخابية بنظام ووفقا لضوابط محددة استهدفت إجراء الانتخابات في مناخ آمن على الناخبين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم، أنها تأمل في التعبير عن صوت المرأة داخل مجلس الشيوخ، وعرض المشكلات والعقبات التي تقف حائلا دون تحقيق آمالها ومكانتها داخل المجتمع.





ولفتت أمل رمزي، إلى أن مجلس النواب بذل مجهودات كبيرة في دعم المرأة خلال الدورة البرلمانية الحالية، من خلال تعديل عدد كبير من القوانين التي حفظت للمرأة حقوقها ومكتسباتها أهمها تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش والاغتصاب، ودفع نفقة الزوجة بعد الطلاق، وتعديل قانون المواريث، وغيرها من القوانين التي لم تكن يطرأ تعديلها على الساحة النيابية.





وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها ستولي اهتماما كبيرا لمشكلات أهالي الجيزة، من خلال استماعها للأهالي حول العقبات والملفات التي تحتاج لوضع حلول جادة لها، لاسيما وأن محافظة الجيزة من المحافظات الرئيسية والمهمة، مشيرة إلى أنها ستولي اهتماما كبيرا أيضا بالمرأة في الجيزة وستقدم لهم كل أشكال الدعم.





وثمن سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الفترة الماضية في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، بدءا من إعلان موعد الانتخابات وحتى إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن كافة المشاركون في تنظيم سير العملية الانتخابية كانوا جميعًا على قدر المسئولية من أجل توفير المناخ الجيد لمشاركة المصريين في الانتخابات.





ولفت ضيف الله، في بيان، إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد ملقى على عاتقهم مهمة النظر والتمعن والتدقيق في صياغة مشروعات القوانين وإبداء الآراء التخصصية النابعة من الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة، وذلك لضمان صياغة تشريعات قوية قادرة على التماشي مع مقتضيات الدولة المصرية الحديثة، منوها أن مجلس الشيوخ دوره محوري في مرحلة إعداد القوانين وصياغتها ولحين إقرارها وسيكون آراءه مبنية على الخبرة وحسن التدقيق.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مهمته الفترة القادمة ستنصب حول بحث مشكلات دائرته والعمل على توصيلها للمسئولين ووضع آليات وحلول جادة للمشكلات التي تعرقل أهالي دائرته بالاسكندرية.





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.





جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي عُقد أمس الأربعاء، حيث أصدر لاشين القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الأصوات الباطلة مليونا و381 ألفا بنسبة 15.42%.