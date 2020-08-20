النصر يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا

فاز فريق النصر على فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني يوم 20 سبتمبر المقبل .









جاءت المباراة قوية بين الفريقين وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وكان النصر أقرب للتسجيل في بداية اللقاء عندما منعت العارضة رأسية محمود السيد من إحراز الهدف الاول .









وفي الشوط الثاني قدم النصر مستوي جيدا وتمكن يوسف مجدي عبد الغني من تسجيل الهدف الاول بعد تمريرة رائعة من بابا ابراهيم وتابعه جودة ايمن بتسجيل الهدف الثاني من تمريرة من الجهة اليمني من معتصم شيكا وأحرز احمد مجدي كهرباء الهدف الثالث قبل نهاية المباراة .









من جانبه قال سيد عيد المدير الفني للنصر إنه سعيد بالأداء والمستوي الفني الذي ظهر به اللاعبون علي مدار المباراتين أمام البنك الاهلي وسيراميكا وأن البداية بعد التوقف جاءت مبشرة قبل خوض مباريات الدوري .









وأضاف عيد أنه استفاد من مباراتي سيراميكا والبنك الاهلي بشكل كبير وتجربة جميع اللاعبين مشددا علي أنه نجح في بناء فريق جديد للنصر قادر علي المنافسة في المواسم القادمة من أجل العودة للدوري الممتاز .









وأشاد عيد بأداء بعض اللاعبين خاصة يوسف مجدي وأن أداءه بدأ يتطور بشكل كبير وأجاد في مركز رأس الحربة واحرز ثلاثة أهداف في مباراتين بالإضافة إلي عصام سعد حارس المرمي صاحب الخبرات الكبيرة ومحمود حسونة في وسط الملعب و أسامة الليبي وجوده أيمن وحسام اشرف جوكر الفريق إضافة إلي الناشئ أدهم الذي يسير بخطي ثابتة نحو إثبات وجوده .









ويخوض النصر مباراتين وديتين أمام الشرقية يوم الاربعاء القادم ومنتخب السويس يوم الخميس إضافة إلي بتروجيت يوم 31 اغسطس.