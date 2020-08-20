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رياضة

وديا.. بنى سويف يفوز على بتروجت استعدادا للقسم الثاني

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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رباب الهواري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي، الفوز علي فريق بتروجيت  في أولي وديات الفريقي السويفي استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. 

 

سجل لفريق بني سويف كريم أشرف واللاعب محمود بكرى، لينتهي اللقاء بهدفين لهدف لفريق بنى سويف، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب بتروسبورت بأولي وديات بنى سويف  بعد توقف الدورى منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا.


ويحتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا. 


حصد فريق بني سويف خلالها 35 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة ،فاز ب10 جولات، وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 23 هدفا، وتلقي 7 أهداف. 

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