وديا.. بنى سويف يفوز على بتروجت استعدادا للقسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الرياضي، الفوز علي فريق بتروجيت في أولي وديات الفريقي السويفي استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
سجل لفريق بني سويف كريم أشرف واللاعب محمود بكرى، لينتهي اللقاء بهدفين لهدف لفريق بنى سويف، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب بتروسبورت بأولي وديات بنى سويف بعد توقف الدورى منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا.
ويحتل فريق بني سويف المركز الأول برصيد 35 نقطة بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كرونا.
حصد فريق بني سويف خلالها 35 نقطة محتلا المركز الأول بجدول المسابقة ،فاز ب10 جولات، وتعادل ب 5 جولات ،وخسر جولتين ،وسجل 23 هدفا، وتلقي 7 أهداف.