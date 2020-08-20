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رياضة

المنيا يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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رباب الهواري

منح الجهاز الفنى للفريق الأول بكرة القدم بنادي المنيا بقيادة شديد قناوى ، لاعبي الفريق راحة غدا الجمعة من التدريبات ،علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر السبت ، استعدادا لااستئناف المسابقة .

 

وخاض الفريق المنياوى تدريبات شاقة في الأسبوع الأول من فترة الإعداد ، واشتملت التدريبات علي جانب بدنى وفنى ، استعداد لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

 

وصرح الكابتن شديد بأنه بعد تدريب اليوم الصباحى حصل اللاعبون علي راحة سلبية ومنح اللاعبين اجازة علي ان يعودوا صباح السبت لتكملة البرنامج البدنى لمدة ثلاثة أيام ، و اعتبارا من الثلاثاء سيتم العودة للتدريبات في ملعب الجامعه ، او ملعب النادى اذا انتهت به الإصلاحات .

 

ويحتل فريق المنيا  المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد  ، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق النشاط في ظل جائحة كرونا .

 

حصد فريق المنيا 19 نقطة ، محتلا المركز الثامن ،فاز بـ 5 جولات، وتعادل فى 4 جولات، وخسر فى 8 جولات، وسجل 16 هدفا، واستقبل 17 هدفا.

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