المنيا يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

منح الجهاز الفنى للفريق الأول بكرة القدم بنادي المنيا بقيادة شديد قناوى ، لاعبي الفريق راحة غدا الجمعة من التدريبات ،علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر السبت ، استعدادا لااستئناف المسابقة .

وخاض الفريق المنياوى تدريبات شاقة في الأسبوع الأول من فترة الإعداد ، واشتملت التدريبات علي جانب بدنى وفنى ، استعداد لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وصرح الكابتن شديد بأنه بعد تدريب اليوم الصباحى حصل اللاعبون علي راحة سلبية ومنح اللاعبين اجازة علي ان يعودوا صباح السبت لتكملة البرنامج البدنى لمدة ثلاثة أيام ، و اعتبارا من الثلاثاء سيتم العودة للتدريبات في ملعب الجامعه ، او ملعب النادى اذا انتهت به الإصلاحات .

ويحتل فريق المنيا المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق النشاط في ظل جائحة كرونا .

حصد فريق المنيا 19 نقطة ، محتلا المركز الثامن ،فاز بـ 5 جولات، وتعادل فى 4 جولات، وخسر فى 8 جولات، وسجل 16 هدفا، واستقبل 17 هدفا.