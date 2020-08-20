المنيا يمنح لاعبيه راحة سلبية غدا

منح الجهاز الفنى للفريق الأول بكرة القدم
بنادي المنيا بقيادة شديد قناوى ، لاعبي الفريق راحة غدا الجمعة من التدريبات ،علي
أن يستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر السبت ، استعدادا لااستئناف المسابقة .
وخاض الفريق المنياوى تدريبات شاقة في الأسبوع
الأول من فترة الإعداد ، واشتملت التدريبات علي جانب بدنى وفنى ، استعداد لعودة
دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وصرح الكابتن شديد بأنه بعد تدريب اليوم
الصباحى حصل اللاعبون علي راحة سلبية ومنح اللاعبين اجازة علي ان يعودوا صباح
السبت لتكملة البرنامج البدنى لمدة ثلاثة أيام ، و اعتبارا من الثلاثاء سيتم
العودة للتدريبات في ملعب الجامعه ، او ملعب النادى اذا انتهت به الإصلاحات .
ويحتل فريق المنيا المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بعد خوض 17 جولة
بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، قبل
إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق النشاط في ظل
جائحة كرونا .
حصد فريق المنيا 19 نقطة ، محتلا المركز الثامن
،فاز بـ 5 جولات، وتعادل فى 4 جولات، وخسر فى 8 جولات، وسجل 16 هدفا، واستقبل 17
هدفا.