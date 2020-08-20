كاتبة صحفية: الجرائد الأجنبية تحدثت عن انتخابات الشيوخ في ظل انتشار كورونا.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية شيماء عبد الإله، أن الجرائد الأجنبية ومنها الفرنسية، كان حديثها فى المجمل عن فكرة إجراء انتخابات الشيوخ فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وتابعت عبد الإله خلال مداخلة لها مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن بعض دول العالم لديها تخوف من إجراء أى انتخابات فى ظل كورونا ولكن الدولة المصرية، استطاعت تأمين انتخابات الشيوخ عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.
وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الشعب المصري أيضا كان حريصا على سلامته خلال عمليات التصويت.
وأكدت شيماء عبد الإله، أن نسبة المشاركين فى الانتخابات جيدة، لافتة إلى أن المواطنين بدأوا النزول بكثافة للتصويت خلال اليوم الثانى بعد الاطمئنان لسلامة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات ضد فيروس كورونا.