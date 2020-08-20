كاتبة صحفية: الجرائد الأجنبية تحدثت عن انتخابات الشيوخ في ظل انتشار كورونا.. فيديو





وتابعت عبد الإله خلال مداخلة لها مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن بعض دول العالم لديها تخوف من إجراء أى انتخابات فى ظل كورونا ولكن الدولة المصرية، استطاعت تأمين انتخابات الشيوخ عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.









وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الشعب المصري أيضا كان حريصا على سلامته خلال عمليات التصويت.







