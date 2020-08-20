مزايا تنتظر مشتركي city club بعد افتتاح المرحلة الثانية اليوم

ٔأعلنت شركة استادات القابضة افتتاح المرحلة الثانية من سلسلة أندية سيتي كلوب اليوم، الخميس، بعد الإقبال الكبير على الحجز بالمرحلة الأولى حيث نجحت سلسلة الأندية الجديدة في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر في كسب ثقة قطاع كبير من الجماهير خاصة وأنها تعد أول سلسلة أندية مخصصة لأبناء المحافظات والأقاليم بخدمات عالمية بعيدا عن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وجاء القرار بافتتاح الحجز في المرحلة الثانية بسبب الإقبال الكبير على الحجز في المرحلة الأولى نتيجة الثقة الكبيرة في سلسلة أندية سيتي كلوب المملوكة لشركة استادات التى نجحت في إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة والجديرة بالاحترام في اوقات قياسية آخرها قناة النادي الأهلي وستاد الأهلي الجديد بالسلام.

وتنتظر مشتركي سيتي كلوب في المرحلة الثانية العديد من المزايا التى لا توجد في أي أندية أخرى بكل محافظات وأقاليم مصر شمالا وجنوبًا جاء أبرزها كالتالي:

طفرة خدمية بالمحافظات والأقاليم

بعدما أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء 15 فرعا من سلسلة أندية City Club والتى ستقام فى 15مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، فى إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وستكون بمثابة طفرة خدمية وإنشائية من خلال سلسلة أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة، والمقرر إطلاق أول5 أندية وافتتاحها بشكل رسمي فى أكتوبر المقبل، على أن يتم تباعًا افتتاح باقى الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام 2022 وتضم خريطة سلسلة أندية City Club ١٥ فرعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.

سهولة الاشتراك

يعد نظام الاستراك أيضا من أهم المميزات التى تميز فروع سيتى كلوب حيث تقوم إدارات الأندية بوضع أساليب سهلة من أجل تسهيل الإشتراك على الأعضاء الراغبين فى الإشتراك حيث يمكن الاشتراك من خلال زيارة مكاتب الاشتراكات أو عبر الهاتف بالرقم الموحد 15551 أو عن طريق الواتساب على رقم 0020215551 أو باستمارة الاشتراك على حسابات الأندية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.

سهولة السداد

أعلنت إدارة سلسلة أندية سيتي كلوب عن تسهيلات كبيرة في السداد من خلال تقسيط قيمة العضوية من سنة حتى 5 سنوات عن طريق شركة استادات القابضة مباشرة أو من خلال بنك CIB وجاءت أسعار العضويات تنافسية مقارنة بالخدمات الكبيرة التى تقدمها لأول مرة في 15 مدينة مصرية والأكاديميات الرياضية المميزة.

الانضمام إلى مجتمع جديد

تستهدف سلسلة أندية سيتى كلوب تكوين مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية اماكن ترفيهية مثل السينما ومسرح ومناطق اطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة وخدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات.

مشروع صناعة أبطال رياضيين

تضم أندية سيتى كلوب أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.