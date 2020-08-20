صفقة إف 35 للإمارات تعصف بأجهزة الأمن الإسرائيلية

تعصف الأزمة الخاصة بإمكانية بيع مقاتلات أمريكية من طراز إف 35 للإمارات، بمنظومة الأمن الإسرائيلية، وتسببت في أزمة حادة بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، وقيادة القوات الجوية الإسرائيلية.





وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل، جانتس، غاضب من رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي، بسبب عدم إطلاعه على تفاصيل الحوار مع قائد القوات الجوية، مطلع شهر يونيو.





وخلال المحادثة، بحث رئيس مجلس الأمن الومي، مائير بن شبات، مع قائد القوات الجوية، عميكام نوركين، امكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات من طراز إف 35 للإمارات.





وأشارت إلى أن جانتس أرسل خطابا إلى نتنياهو وباقي المسؤولين أعرب فيه عن غضبه من تجاهله خلال محادثات بيع الطائرات للإمارات.





ومن جهته أجرى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، محادثة مع قائد القوات الجوية، عميكام نوركين، للاستفسار عن سبب عدم إطلاع نوركين لرئيس الأركان، كوخافي، على تفاصيل محادثة بن شبات، التي أجريت مطلع شهر يونيو، والتي طلب خلالها بن شبات معرفة رأي القوات الجوية في مسألة بيع الطائرات للإمارات.



