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توك شو

نائب محافظ الأقصر: عودة السياحة بداية من سبتمبر جاءت بعد دراسة شاملة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة حريصة على المواطن المصري والأجانب من فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، مؤكدا أنه تم عمل غلق كامل منذ منتصف مارس لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف عبد القادر خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" في، أنه في إطار حرص المحافظة علي الحفاظ علي المواطنين والسائحين بدأت دراسة عودة السياحة في إطار الإجراءات الدولية والصحية، مشيرا إلي أن هناك تجارب كثيرة في دول مختلفة لعودة السياحة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وحتى مصر بدأت إرجاع السياحة في مدن كثيرة. 

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن قرار عودة السياحة في الأقصر في الأول من سبتمبر جاء بعد دراسة شاملة من الجهات المعنية في الدولة واللجان العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف نائب محافظ الأقصر أن ذلك القرار جاء ضمن قرارات التعايش مع أزمة كورونا ونوه إلي أن عودة الفنادق والمتاحف ستكون عودة تدريجية تبدأ في الأول من سبتمبر.
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