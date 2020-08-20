كل ما تريد معرفته عن ارتفاع اسعار الذهب.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تخطي الذهب الالفي دولار لأول مرة في التاريخ، بعد ارتفاع سعره بنسبة 30% خلال عام 2020.









واضاف الانفوجراف ان الذهب شهد ارتفاعات غير مسبوقة في سوق الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة، نتيجة انهيار العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما دفع المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.









واوضح الانفوجراف ان عام 2020 اطول فترة مكاسب للذهب منذ أواخر عام 2002 ، ولفت الانفوجراف ان من المتوقع ان تصل سعر الاونصة 4000 دولار خلال الثلاث السنوات المقبلة في ظل ضح تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد.







