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أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن ارتفاع اسعار الذهب.. انفوجراف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تخطي الذهب الالفي دولار لأول مرة في التاريخ، بعد ارتفاع سعره بنسبة 30% خلال عام 2020.


واضاف الانفوجراف ان الذهب شهد ارتفاعات غير مسبوقة في سوق الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة، نتيجة انهيار العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما دفع المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.


واوضح الانفوجراف ان عام 2020 اطول فترة مكاسب للذهب منذ أواخر عام 2002 ، ولفت الانفوجراف ان من المتوقع ان تصل سعر الاونصة 4000 دولار خلال الثلاث السنوات المقبلة في ظل ضح تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد.


واكد الانفوجراف ان خفض اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية عالميا لتخفيف تداعيات فيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لارتفاع اسعار الذهب منذ بداية العام .
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