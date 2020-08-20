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أخبار العالم

تركيا تسجل 1412 إصابة جديدة بكورونا.. و19 وفاة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى جانب تسجيل 19 حالة وفاة جديدة. 

ورجحت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن تكون تركيا هي الدولة التالية في قائمة الحجر الصحي ببريطانيا، عقب الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وحذفت بريطانيا خلال الأسابيع الماضية كلا من فرنسا ومالطا واليونان من قائمة الدولة الأمنة، عقب ارتفاع الاصابات من جديد في هذه الدول، حيث سيدخل العائدين من هذه الدول حجر صحي لمدة 14 يوما فور العودة. 

ومع تواجد عدد من البريطانيين في اليونان وتركيا لقضاء الإجازة، من المرجح إدخالهم حجرا صحيا فور العودة بسبب ارتفاع الاصابات. 

وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات من جديد، فرضت الحكومة التركية حظر التجول في البلاد، ومنع التجمعات الكبرى. 
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