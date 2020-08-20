الأهلي يستفز الزمالك قبل القمة 120









ويواجه الأهلي منافسه الزمالك السبت القادم، في اللقاء المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الــ 21 من بطولة الدوري الممتاز.









ونشرت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي منشورا استفز جمهور الزمالك، قبل المباراة بيوم واحد، مما أثار غضب جماهير الأبيض.





وكتبت الصفحة: من ارقام مباريات القمة، مشيرة الى نتيجة آخر 10 مباريات بين الأهلي والزمالك التي مجموعها 15 - 2 لصالح القلعة الحمراء.





جدير بالذكر أن، مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة انتهت باحتساب هدفين على الأبيض بسبب عدم حضوره للملعب.

يستعد قطبا الكرة المصرية لخوض مباراة مهمة ينتظرها جماهير الأهلي والزمالك بفارغ الصبر، للاستمتاع بالمنافسة القوية التي تحدث في تلك المباريات.