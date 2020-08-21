بعد تسيير 42 رحلة جوية لمصر للطيران.. سياحة البرلمان تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية





أيد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار إستئناف الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها بواقع 42 رحلة جوية اليوم الجمعة ، حيث يعتبر هذا العدد هو أعلي معدل تشهده الشركة منذ استكمال حركة الطيران.





وشدد"إدريس" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بإحترافية مع إجراء الفحوصات اللازمة قبل وصول الأفراد وخاصة من الدول الأوروبية وشرق أسيا ، مؤكدا علي أن زيادة معدل التشغيل بدون اشتراطات واحتياطات فعالة لازمة سيؤدي إلي إرتفاع مجددا في معدلات الإصابة.





كما أشار عضو مجلس النواب إلي أن هناك العديد من الدول أغلقت مجالها الجوي وأوقفت حركة الطيران مؤقتا مثل أسبانيا، وذلك لعودة إرتفاع معدلات الإصابة والوفاة بها ،بينما اضطرت مصر لعودة حركة الطيران بقوتها من جديد،نظرا للظروف العصيبة والأزمة الإقتصادية التي تمر بها الدولة إثر جائحة كورونا.





كما أوضح أن الدولة تسعي جاهدة لتعويض الخسائر الإقتصادية التى لحقت بها نتيجة جائحة كورونا بعد إغلاق حركة الطيران ، وفى نفس الوقت تسعى للحفاظ علي سلامة أرواح المواطنين.