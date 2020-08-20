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حسن الرداد: الفيلم عودة لصناعة السينما.. أمينة خليل: الدور قريب من شخصيتي..عائشة بن أحمد توضح أصعب ما واجهته في العمل.. أبطال توأم روحي يتحدثون لـ صدى البلد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سمر سعد

حسن الرداد: 

الفيلم يعتبر نقلة فى الرومانسية

عائشة بن أحمد: 

المنصات ليست بديلا عن السينمات 

أمينة خليل: 

الدور قريب من شخصيتي



انطلق عرض فيلم توأم روحي للفنان حسن الرداد فى السينمات، رغم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتحديد نسبة حضور الجمهور إلى 25%. 



الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.



وكان لموقع صدى البلد الإخباري، لقاءات مع أبطال العمل ليتحدثوا لنا عن كواليسه، وكيف رأوا غناء وائل جسار للأغنية الدعائية للفيلم بدلا من كارول سماحة. 


حسن الرداد 


كشف النجم حسن الرداد كواليس مشاهده الرومانسية مع أمينة خليل في فيلم "توأم روحي"، في العرض الخاص الذي أقيم للفيلم بحضور نجومه مساء أمس، الأربعاء.


وقال حسن الرداد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سعيد بعرض الفيلم وعودة صناعة السينما، رغم صعوبة تحقيق إيرادات كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا التي تمنع حضور أكثر من ربع الطاقة الاستيعابية لدور العرض.



وعبر حسن الرداد عن سعادته بالتعاون مع الفنانتين أمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد، في هذا الفيلم الذي يعيد الرومانسية إلى الشاشة بشكل جديد، كما عبر حسن الرداد عن سعادته بردود الفعل الأولى بعد عرض برومو وأغنية الفيلم، التي أداها النجم اللبناني وائل جسار وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما حرص حسن على الرد على مروجي شائعات انفصاله وقال إنه أصبح لا يركز على تلك الشائعات، وتعود عليها، لافتًا إلى ان نجاحه هو وإيمي يجعل الكثير من الناس يروجون لمثل تلك الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، كما لفت إلى أن بعضهم يتخفى وراء حسابات مزيفة لينموا انتشار الشائعة ، ووصف ما يفعلونه بـ"الرخص". 



أمينة خليل 


وقالت الفنانة أمينة خليل إنها سعيدة بدورها في فيلم "توأم روحي" الذي يتواصل عرضه حاليا.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "هذا الدور الرومانسي قريب من شخصيتي الحقيقية في الواقع".



وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "ليه لأ" بعيد عن شخصيتها، وأنه ليس أكثر من دور فني أدته على الشاشة فقط، كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان حسن الرداد والكواليس الكوميدية التي جمعتهما بعيدا عن التصوير. 



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عائشة بن أحمد 


وقالت التونسية عائشة بن أحمد أنها سعيدة جدا بالتجربة وبالشخصيات المتعددة التى تجسدها فى العمل، لافتة إلى أن تنوع أدوارها كان مهمة صعبة وتحديا كبيرا لها. 



كما أضافت أنها أحبت العمل مع الفنان حسن الرداد لافتة إلى أنه من اليوم الأول فى التصوير جعلهم يشعرون أنه أحد أقاربهم، وأكدت أنه ممثل موهوب وشاطر، و"مريح" فى الشغل. 



وعن عرض الفيلم بنسبة حضور 25% فقط تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قالت عائشة بن احمد إنها فرصة لعودة الروح للسينما ، ولفتت إلى أن الممنوع مرغوب، موضحة أن الناس فى تلك الفترة يحتاجون للسينما والخروج بعيدا عن أخبار فيروس كورونا. 


وأكدت أن المنصات الإلكترونية ليست بديلا عن السينما، ولكنها خطوة للصناعة يجب أن نواكبها.


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