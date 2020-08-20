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ديني

وزير الأوقاف: الجماعات الضالة تشوه الإنجازات الكبرى.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:11 م
وزير الأوقاف: الجماعات
وزير الأوقاف: الجماعات الضالة تشوه الإنجازات الكبرى
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمل هو من حسن الظن بالله تعالى، أما اليأس من رحمة الله، عده أهل العلم من الكبائر.

وأضاف وزير الأوقاف، في احتفالية وزارة الأوقاف، برأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد، بحضور اللواء خالد عبد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن الجماعات الضالة تعمل على تشويه الإنجازات الكبرى وبث اليأس والإكتئاب، وكل هذا ليس من الإسلام في شيء.

وأشار إلى أن الله إذا كان مع أحد فلن يقدر عليه أحد، فالله تعالى يقول "قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ" كما يقول ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ويخاطب نبيه "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا".

وأوضح، أن نصر الدين والإسلام قائم، وكذلك الهجرة بمعناها التحول من الضلال إلى الهدي قائمة، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
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